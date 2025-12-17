Новый год-2026
17 декабря 2025 в 17:37

Адвокат ответил, грозит ли Гуфу тюрьма из-за обвинений в грабеже

Адвокат Багатурия: рэпер Гуф может избежать тюрьмы после обвинений в грабеже

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) может получить условный срок по делу о грабеже, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, у музыканта высокие шансы избежать реального тюремного заключения, несмотря на тяжесть инкриминируемой статьи.

Такой грабеж, в котором обвиняют Гуфа, квалифицируется по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса РФ и наказывается лишением свободы сроком до семи лет. То есть это преступление является тяжким. Однако, учитывая все обстоятельства произошедшего, а также то, что мера пресечения в виде заключения под стражу рэперу не избиралась, у него есть очень высокие шансы получить условное наказание. Оно может быть назначено в пределах до пяти лет лишения свободы условно, — пояснил Багатурия.

Ранее в Наро-Фоминский городской суд Московской области поступило уголовное дело в отношении Гуфа о грабеже с применением насилия, совершенном в бане. Артисту была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Блогер и бывшая невеста рэпера Гуфа Разият Салахова ранее призналась, что обижена на исполнителя. По ее словам, все дело в поведении артиста после окончания их отношений.

Гуф
рэперы
адвокаты
наказания
