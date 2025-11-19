Экс-невеста Гуфа заявила об обиде на рэпера Блогер Салахова призналась, что обижена поведением Гуфа после их расставания

Блогер и бывшая невеста рэпера Гуфа Разият Салахова в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) призналась, что обижена на исполнителя. По ее словам, все дело в поведении артиста после окончания их отношений.

Девушка призналась, что практически прекратила общение с бывшим женихом. Она отметила, что их общение редко заканчивается чем-то положительным и в настоящее время они заблокировали друг друга в соцсетях. При этом Салахова подчеркнула, что не имеет претензий к новой избраннице Гуфа. Несмотря на то что пара провела вместе два года, девушка заявила, что больше не планирует возобновлять отношения с бывшим женихом.

В ноябре 2024 года Гуф сделал предложение Салаховой во время концерта в Москве, но свадьба так и не состоялась. Весной 2025 года блогер заявила, что в ближайшее время не планирует выходить замуж. 28 августа 2025 года Салахова объявила о разрыве с рэпером, но причина расставания осталась неизвестной.

Ранее Гуфа оштрафовали на девять тысяч рублей за неуплату старого штрафа за езду по выделенной полосе. Решение вынес мировой судья участка Зюзино, музыкант не явился на заседание. Сообщается, что за рулем был личный водитель, а Гуф находился на заднем сиденье.