Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 18:56

Экс-невеста Гуфа заявила об обиде на рэпера

Блогер Салахова призналась, что обижена поведением Гуфа после их расставания

Гуф и Разият Салахова Гуф и Разият Салахова Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Блогер и бывшая невеста рэпера Гуфа Разият Салахова в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) призналась, что обижена на исполнителя. По ее словам, все дело в поведении артиста после окончания их отношений.

Девушка призналась, что практически прекратила общение с бывшим женихом. Она отметила, что их общение редко заканчивается чем-то положительным и в настоящее время они заблокировали друг друга в соцсетях. При этом Салахова подчеркнула, что не имеет претензий к новой избраннице Гуфа. Несмотря на то что пара провела вместе два года, девушка заявила, что больше не планирует возобновлять отношения с бывшим женихом.

В ноябре 2024 года Гуф сделал предложение Салаховой во время концерта в Москве, но свадьба так и не состоялась. Весной 2025 года блогер заявила, что в ближайшее время не планирует выходить замуж. 28 августа 2025 года Салахова объявила о разрыве с рэпером, но причина расставания осталась неизвестной.

Ранее Гуфа оштрафовали на девять тысяч рублей за неуплату старого штрафа за езду по выделенной полосе. Решение вынес мировой судья участка Зюзино, музыкант не явился на заседание. Сообщается, что за рулем был личный водитель, а Гуф находился на заднем сиденье.

блогеры
Гуф
отношения
артисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Банк заблокировал счет: что делать, куда жаловаться
Диск с необычными фильмами у ВСУ, военный фурор РФ в Дубае: что дальше
Атака ВСУ оставила жителей части Запорожья без света
Новая версия цезаря: как авокадо меняет вкус классического салата
«Имиджевый удар»: генерал о попытке ВСУ атаковать Воронеж ракетами ATACMS
Путин дал важное поручение по поводу генеративного ИИ
«По лбу даст»: Путин одной шуткой ответил на проделки Грефа с роботом
Военэксперт объяснил, почему на Западе восхищаются оружием России
Стало известно, заблокируют ли полностью YouTube в России
Поцелуй с Петровым, роман с женатым, мнение об СВО: как живет Мария Аронова
ВККС проведет заседание с «беспрецедентно обширной» повесткой
Американский вирусолог из СССР попал в черный список Росфинмониторинга
Захарова описала мир, в котором хочет жить Россия
Назван ответственный за новый мирный план по Украине со стороны США
В России усилят контроль за колбасой
Главе холдинга «Русское молоко» вынесли второй приговор
В Белоруссии высказались об открытии границы с Литвой
В Госдуме раскрыли, к чему приведет конфликт Каллас и фон дер Ляйен
Поклонская перечислила украинцам два способа изменить судьбу страны
Падчерица посадила отчима-педофила спустя 18 лет
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте
Происшествия

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.