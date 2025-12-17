Новый год-2026
17 декабря 2025 в 17:57

Россияне подверглись нападению с ножом в Египте

Грабители с ножом напали на российских туристов в египетской Сафаге

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Российские туристы Дмитрий и Татьяна Стрен стали жертвами нападения грабителей в городе Сафага, сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости". Инцидент произошел 6 декабря, когда супруги остановились с ночевкой в палатке на горе с видом на город. Преступники были вооружены ножом.

Как рассказали туристы, ночью к их палатке подъехали двое мужчин на мотоцикле. Они угрожали паре ножом и требовали деньги, пытаясь отобрать сумки и наличные. Несмотря на ограниченный словарный запас на английском языке, Дмитрию удалось убедить нападавших в скором прибытии их друзей, что позволило супругам выиграть время и скрыться. Местные жители помогли им вызвать полицию.

В участке, где супруги провели около пяти часов, грабителей оперативно задержали. Однако, по словам Дмитрия, задержанные утверждали, что лишь пытались отогнать от палатки собак. Один из следователей, общаясь через переводчика, отметил, что нападавшие имеют криминальное прошлое и могут быть связаны с наркотиками.

Вместо оформления заявления о преступлении, сотрудники полиции предложили супругам не разглашать произошедшее, гарантируя оплату проживания в отеле и организацию трансфера. После дачи объяснений, российскую пару под охраной доставили в отель и предоставили возможность бесплатного путешествия по нескольким городам Египта. Дмитрий сообщил, что они продолжают поддерживать связь со следователем.

Ранее правоохранители Пхукета усилили контроль за иностранными туристами, в первую очередь за россиянами. По данным источника, местная полиция проверяла их прямо на улицах, досматривая личные вещи в поисках вейпов.

