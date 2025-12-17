Депутат Леонов сообщил о конфликтах между пациентами и врачами из-за ИИ Депутат Леонов: ИИ провоцирует конфликты между врачом и пациентом

Искусственный интеллект может стать причиной конфликтов между врачом и пациентом, сообщил NEWS.ru глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, люди часто проверяют специалиста, его назначения и список анализов в интернете и верят недостоверной информации, предоставляемой нейросетями.

Мы все сегодня лечимся в интернете, там же врача проверяем, его назначения. А в Сети по-разному написано. Например, ИИ выдал по запросу список анализов, а человеку врач назначил в три раза меньше. И начинается: «Вы неправильно лечите, мне нужен другой врач». Возникает конфликт, — рассказал Леонов.

Он отметил, что сейчас в некоторых нейросетях запрещено выдавать медицинские рекомендации. В частности, это делается для того, чтобы не провоцировать подобные конфликты.

Ранее адвокат Сергей Жорин заявил, что в будущем нейросети могут заменить суды из-за возможности достичь объективности и беспристрастности. По его словам, искусственный интеллект способен выносить решения на основании закона и позиции пленумов Верховного суда, игнорируя личность подсудимого.