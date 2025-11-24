Роспотребнадзор отреагировал на случай заражения человека птичьим гриппом Роспотребнадзор следит за ситуацией после заражения человека птичьим гриппом

Роспотребнадзор следит за ситуацией после первого заражения человека в США птичьим гриппом. В ведомстве отметили, что в РФ проверяют состояние здоровья людей, работающих с птицей, также детально изучается эпидемический потенциал вируса, передает ТАСС.

В рамках текущего мониторинга проводится наблюдение за состоянием здоровья и лабораторное обследование лиц, работающих с птицей, — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор добавил, что H5N5 часто выявляют у птиц в США, Канаде и Европе. Там указали, что опасность межвидового перехода у вируса сохраняется.

Ранее вирусолог Виктор Зуев заявил, что новый штамм птичьего гриппа H5N5 представляет особую опасность для пожилых людей с хроническими заболеваниями. В группу риска также входят дети до трех лет.

До этого вирусолог Ольга Карпова подчеркнула, что единственным эффективным способом защиты в сезон гриппа является вакцинация. Она отметила, что в этом году эпидемия начнется раньше из-за климатических условий.