Беременная Лерчек показала кольцо на безымянном пальце

Беременная блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), приехавшая на заседание в Гагаринский суд Москвы, показала кольцо, надетое на безымянный палец, передает корреспондент NEWS.ru. Судя по дизайну, украшение похоже на помолвочное кольцо.

Сама блогер пока не делала никаких заявлений о возможном бракосочетании. Лишь в беседе с журналистами она подтвердила, что будущий отец ее ребенка — 37-летний тренер по танцам Луис Сквиччиарини.

Ранее сообщалось, что тренер сопровождал Чекалину на заседание. Блогер пожаловалась, что с трудом доехала: в машине ее укачало и начало тошнить. Суд будет рассматривать в закрытом режиме уголовное дело в отношении блогерши и ее бывшего мужа Артема. Их подозревают в выводе 251,6 млн рублей на банковский счет нерезидента.

До этого стало известно, что коттедж блогеров, проходящих по уголовному делу, выставили на продажу за 225 млн рублей. Дом площадью 450 квадратных метров находится в поселке Ильинка Лейнхаус. В особняке пять спален, семь санузлов, две кухни и большая обеденная зона.