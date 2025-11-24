День матери
24 ноября 2025 в 12:31

Лерчек приехала в суд вместе с отцом своего будущего ребенка

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Беременная блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) приехала на заседание в Гагаринский суд Москвы, сообщает корреспондент NEWS.ru. В беседе с журналистами блогер подтвердила, что будущий отец ее ребенка — 37-летний тренер по танцам Луис Сквиччиарини.

Тренер сопровождал Чекалину на заседание. Блогер пожаловалась, что с трудом доехала: в машине ее укачало и начало тошнить. Сегодня суд будет рассматривать в закрытом режиме уголовное дело в отношении блогерши и ее бывшего мужа Артема. Их обвиняют в выводе 251,6 млн рублей на банковский счет нерезидента с использованием подложных документов организованной группой.

До этого третий фигурант данного дела Роман Вишняк уже признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Все обвиняемые по данному уголовному делу в настоящее время содержатся под домашним арестом.

Ранее адвокат Вадим Багатурия заявил, что суд может смягчить наказание Лерчек из-за ее беременности. По его словам, наличие малолетних детей позволит на треть уменьшить приговор обвиняемой.

