«Сыграл громадную роль в моей судьбе»: Непомнящий о знакомстве с Симоняном

Экс-тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий заявил NEWS.ru, что Никита Симонян сыграл большую роль в его карьере. Специалист рассказал, что познакомился с легендой московского «Спартака» в 1979 году, когда готовился возглавить туркменский «Ашхабад».

Никита Павлович сыграл громадную роль в моей судьбе. Я был совсем молодым тренером и познакомился с ним в 1979 году. Меня назначали в команду Первой лиги туркменский «Ашхабад». Мне было 34 года, и я приехал в Москву оформлять документы. В кабинете сидел Никита Павлович. Он меня встретил, уделил мне 15 минут, вдохновил меня на работу в профессиональной команде, — сказал Непомнящий.

Он рассказал, что встретился с Симоняном после чемпионата мира 1990 года. Непомнящий был удивлен, что Симонян помнил их первую встречу.

В 1990 году мы встретились после чемпионата мира и он мне говорит: «Валера, как ты? Ты помнишь нашу первую встречу? Я конечно помню, но я удивлялся, что он помнит! Для меня Никита Павлович и Андрей Петрович Старостин, с кем я познакомился в 1982 году, — это образцы интеллигентов в футболе. Это люди, которые понимали свою роль и положение. Я счастлив, что был лично знаком с Никитой Павловичем. Выражаю соболезнования родным и близким, — добавил Непомнящий.

Ранее президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян сообщил, что Симонян скончался в больнице. На момент смерти ему было 99 лет. Спортсмен занимал особое место в истории отечественного футбола, став олимпийским чемпионом 1956 года. Он также сохранял статус лучшего бомбардира московского «Спартака» за всю историю клуба.