День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 13:27

«Сыграл громадную роль в моей судьбе»: Непомнящий о знакомстве с Симоняном

Тренер Непомнящий заявил, что Симонян сыграл большую роль в его судьбе

Ветеран футбола Валерий Непомнящий Ветеран футбола Валерий Непомнящий Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Экс-тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий заявил NEWS.ru, что Никита Симонян сыграл большую роль в его карьере. Специалист рассказал, что познакомился с легендой московского «Спартака» в 1979 году, когда готовился возглавить туркменский «Ашхабад».

Никита Павлович сыграл громадную роль в моей судьбе. Я был совсем молодым тренером и познакомился с ним в 1979 году. Меня назначали в команду Первой лиги туркменский «Ашхабад». Мне было 34 года, и я приехал в Москву оформлять документы. В кабинете сидел Никита Павлович. Он меня встретил, уделил мне 15 минут, вдохновил меня на работу в профессиональной команде, — сказал Непомнящий.

Он рассказал, что встретился с Симоняном после чемпионата мира 1990 года. Непомнящий был удивлен, что Симонян помнил их первую встречу.

В 1990 году мы встретились после чемпионата мира и он мне говорит: «Валера, как ты? Ты помнишь нашу первую встречу? Я конечно помню, но я удивлялся, что он помнит! Для меня Никита Павлович и Андрей Петрович Старостин, с кем я познакомился в 1982 году, — это образцы интеллигентов в футболе. Это люди, которые понимали свою роль и положение. Я счастлив, что был лично знаком с Никитой Павловичем. Выражаю соболезнования родным и близким, — добавил Непомнящий.

Ранее президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян сообщил, что Симонян скончался в больнице. На момент смерти ему было 99 лет. Спортсмен занимал особое место в истории отечественного футбола, став олимпийским чемпионом 1956 года. Он также сохранял статус лучшего бомбардира московского «Спартака» за всю историю клуба.

Спартак
футболисты
Никита Симонян
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США с ужасом заявили о растущей смертоносности российских «Ланцетов»
«Очень закрыт»: экс-тесть Алдонина Виктор Началов высказался о его болезни
Астроном высказался об аномалии в курсе кометы 3I/ATLAS
Политолог объяснил интерес США к украинскому конфликту
Трамп выразил осторожный оптимизм по поводу переговоров по Украине
Новорожденного малыша нашли в уборной общежития колледжа
В Госдуме рассказали о серьезных последствиях пропаганды зацепинга
Актер из сериала «Мистер и миссис Смит» рассказал о перенесенном инсульте
Два олимпийских чемпиона покинули тренерский штаб «Спартака»
Эпидемиолог оценил риски распространения птичьего гриппа в России
Военкор Коц рассказал, что дало российским бойцам освобождение Затишья
Роспотребнадзор отреагировал на случай заражения человека птичьим гриппом
Беременная Лерчек показала кольцо на безымянном пальце
В РФ предложили усилить контроль соцсетей для защиты граждан от мошенников
Российский футболист сказал «нет» огромным саудовским деньгам
«Сыграл громадную роль в моей судьбе»: Непомнящий о знакомстве с Симоняном
Бойня под Купянском, теракт на Алтае, 100 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 24 ноября
Межзвездный объект рекордно сблизился с Землей в полете
Умерла актриса Шарыкина из «Кабачка «13 стульев»: что известно, причины
Рубио отодвинул крайний срок согласования мирной сделки по Украине
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку
Общество

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.