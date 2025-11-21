Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 16:24

«Как собираемость?»: Путин вмешался в ситуацию с налогами в России

Глава ФНС доложил Путину о росте налоговых доходов на 3,5 трлн рублей

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Налоговые доходы России выросли на 3,5 трлн рублей за 10 месяцев 2025 года, сообщил глава ФНС Даниил Егоров президенту Владимиру Путину. По его словам, в бюджетную систему поступило 49 триллионов рублей, что на 8% больше, чем годом ранее. Так он ответил на вопрос главы государства о «собираемости», передает пресс-служба Кремля.

В бюджетную систему Российской Федерации за десять месяцев 2025 года поступило 49 трлн рублей, что на 8%, или 3,5 трлн рублей, больше, — отметил Егоров.

Глава ФНС уточнил, что ненефтегазовые доходы выросли на 3 трлн рублей и компенсировали снижение нефтегазовых поступлений на 2 трлн. По итогам года служба ожидает рост федерального бюджета на 8%, то есть до 27 трлн рублей.

Егоров также указал на резкое снижение доли западных стран в российском товарообороте: с 70% до 20% с 2021 года. По его словам, сейчас 80% расчетов приходится на партнеров из дружественных государств, что свидетельствует о перестройке экономических связей страны.

Ранее заместитель министра финансов Алексей Сазанов сообщил, что дополнительный доход бюджета от технологического сбора с 1 сентября 2026 года составит около 218 млрд рублей за 2026–2028 годы. По его данным, в 2026 году поступления достигнут 20 млрд рублей, в 2027 году — 88 млрд, а с 2028 года — 110 млрд при предельной ставке сбора в 5 тысяч.

доходы
налоги
Россия
ФНС
Владимир Путин
