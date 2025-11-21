«Как собираемость?»: Путин вмешался в ситуацию с налогами в России Глава ФНС доложил Путину о росте налоговых доходов на 3,5 трлн рублей

Налоговые доходы России выросли на 3,5 трлн рублей за 10 месяцев 2025 года, сообщил глава ФНС Даниил Егоров президенту Владимиру Путину. По его словам, в бюджетную систему поступило 49 триллионов рублей, что на 8% больше, чем годом ранее. Так он ответил на вопрос главы государства о «собираемости», передает пресс-служба Кремля.

В бюджетную систему Российской Федерации за десять месяцев 2025 года поступило 49 трлн рублей, что на 8%, или 3,5 трлн рублей, больше, — отметил Егоров.

Глава ФНС уточнил, что ненефтегазовые доходы выросли на 3 трлн рублей и компенсировали снижение нефтегазовых поступлений на 2 трлн. По итогам года служба ожидает рост федерального бюджета на 8%, то есть до 27 трлн рублей.

Егоров также указал на резкое снижение доли западных стран в российском товарообороте: с 70% до 20% с 2021 года. По его словам, сейчас 80% расчетов приходится на партнеров из дружественных государств, что свидетельствует о перестройке экономических связей страны.

Ранее заместитель министра финансов Алексей Сазанов сообщил, что дополнительный доход бюджета от технологического сбора с 1 сентября 2026 года составит около 218 млрд рублей за 2026–2028 годы. По его данным, в 2026 году поступления достигнут 20 млрд рублей, в 2027 году — 88 млрд, а с 2028 года — 110 млрд при предельной ставке сбора в 5 тысяч.