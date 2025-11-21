Соседи рассказали, каким был человеком обвиняемый в убийствах нянь Обвиняемый в убийствах нянь не нарушал правила и вовремя платил взносы в СНТ

Житель Богородского округа Подмосковья Дмитрий Артамошин, который обвиняется в убийстве двух нянь, не нарушал правил и вовремя платил взносы в СНТ, сообщает 360.ru. По словам председателя товарищества «Звезда» Григория Тарасова, он был беспроблемным соседом и жил на участке с женой до ее исчезновения.

Я знал, что это наш садовод. <…> Ничего не нарушал, все вовремя платил, проблем не создавал, — сказал Тарасов.

Ранее стало известно, что Артамошин был судим за угоны машин и кражи техники с применением наркотиков. После пропажи жены он активно участвовал в ее поисках. Однако следствие подозревает, что он мог насиловать супругу и принуждать ее к употреблению наркотиков.

До этого теща Артамошина пыталась через суд забрать девятилетнего внука, подав иск о лишении родительских прав его родителей. Производство по делу не было начато, а вскоре после этого мальчик сломал руку. По данным следствия, это могло быть следствием семейного конфликта.

Кроме того, бывший следователь Вадим Багатурия предположил, что Артамошин мог совершить больше преступлений. По мнению эксперта, установление всех обстоятельств дела займет около полутора лет, а ключевую роль в разоблачении сыграла третья жертва, которой удалось сбежать.