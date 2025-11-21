В Ленинградском зоопарке показали игры индийских калао

Индийские калао Шанти и Кора в Ленинградском зоопарке показали посетителям, как умеют играть с головоломкой из картонных коробок, сообщает Neva.today со ссылкой на пресс-службу учреждения. Внутри птиц ждали угощения из зофобасов.

В зоопарке рассказали, что для увеличения сложности головоломки лакомства завернули в крафтовую бумагу. Шанти была первой, кто смог справиться с коробкой.

Кора дождалась, пока работники учреждения покинут зону видимости, и только после этого приступила к решению головоломки. Отмечается, что пиршество птицы разделили на двоих.

Ранее сообщалось, что манул Шу из Ленинградского зоопарка показал посетителям результаты зажировки. Животное заметно прибавило в весе и стало более округлым по мере подготовки к зиме.