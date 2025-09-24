Мэр Новосибирска раскрыл последствия пожара в зоопарке

Власти города Новосибирска окажут всестороннюю поддержку зоопарку после крупного пожара, заявил мэр Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров, животных из горящих вольеров доставали спасатели и сами сотрудники учреждения.

По информации градоначальника, погибли минимум пять животных. Он особо отметил героизм сотрудников зоопарка. Они вместе с пожарными участвовали в спасении животных из зоны возгорания, жертвуя собственными жизнями.

Проведем совещание о дальнейшей деятельности зоопарка и восстановлении инфраструктуры. Причины возгорания установят специалисты МЧС и правоохранительные органы, — указал Кудрявцев.

По информации директора зоопарка Андрея Шило, погибло пять животных: корова, шотландский бык, две ламы и альпака. В настоящее время ведется разбор завалов и установка нового ограждения. Всего во время пожара было спасено 24 животных, включая пятнистых оленей, яков и верблюда. Прокуратура начала проверку по факту происшествия.

При этом пресс-служба МЧС России уточняла, что количество погибших при возгорании в зоопарке Новосибирска животных выросло до 11 голов. Пожар в зоопарке охватил два здания. Два вольера уничтожены полностью. Спасатели не дали огню распространиться по деревьям на еще большую площадь.