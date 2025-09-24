Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
24 сентября 2025 в 05:40

Мэр Новосибирска раскрыл последствия пожара в зоопарке

Мэр Новосибирска Кудрявцев: сотрудники зоопарка вытаскивали животных из огня

МЧС России МЧС России Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти города Новосибирска окажут всестороннюю поддержку зоопарку после крупного пожара, заявил мэр Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров, животных из горящих вольеров доставали спасатели и сами сотрудники учреждения.

По информации градоначальника, погибли минимум пять животных. Он особо отметил героизм сотрудников зоопарка. Они вместе с пожарными участвовали в спасении животных из зоны возгорания, жертвуя собственными жизнями.

Проведем совещание о дальнейшей деятельности зоопарка и восстановлении инфраструктуры. Причины возгорания установят специалисты МЧС и правоохранительные органы, — указал Кудрявцев.

По информации директора зоопарка Андрея Шило, погибло пять животных: корова, шотландский бык, две ламы и альпака. В настоящее время ведется разбор завалов и установка нового ограждения. Всего во время пожара было спасено 24 животных, включая пятнистых оленей, яков и верблюда. Прокуратура начала проверку по факту происшествия.

При этом пресс-служба МЧС России уточняла, что количество погибших при возгорании в зоопарке Новосибирска животных выросло до 11 голов. Пожар в зоопарке охватил два здания. Два вольера уничтожены полностью. Спасатели не дали огню распространиться по деревьям на еще большую площадь.

зоопарк
Новосибирск
мэры
реакции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Над несколькими районами российского региона ввели план «Ковер»
Хирург раскрыла, в каких случаях нужно менять грудные импланты
«Удар по туристам»: в Крыму жестко осудили атаку БПЛА ВСУ на Форос
Названа причина, по которой бойцы ВСУ бегут с позиций
Возвращение на ТВ, гонорары, домашнее насилие, СВО: как живет Алла Михеева
Россиянам назвали самые популярные форматы агротуризма
Самарский аэропорт прекратил работу
Украинские военные оказались в огневом мешке в ДНР
На министерской встрече стран G7 обсудили новый удар по России
Мэр Новосибирска раскрыл последствия пожара в зоопарке
В ООН выдвинули версию, почему эскалатор Трампа тормознул
Известнейшая пищевая компания может лишиться своего товарного знака
Сонник: медведица с медвежатами — добрый знак или предупреждение?
Слухи об онкологии, скандалы, поддержка СВО: где сейчас Панкратов-Черный
Невролог назвала явные симптомы грыжи межпозвонкового диска
Юрист ответил, что грозит за вынос больших коробок на свалку после переезда
В метеобюро Москвы рассказали, когда в столице включат отопление
Змея в сновидениях: скрытые угрозы и важные предупреждения
«Мы не меняем географическое положение»: Венгрия вступила в спор с США
Трамп набросился на Россию из-за украинского вопроса
Дальше
Самое популярное
«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
Футбол

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.