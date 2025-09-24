Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 сентября 2025 в 00:07

Увеличилось число погибших при пожаре в Новосибирске животных

МЧС: при пожаре в новосибирском зоопарке погибло 11 животных

Количество погибших при возгорании в зоопарке Новосибирска животных выросло до 11 голов, сообщила пресс-служба МЧС России. Пожарным и сотрудникам учреждения удалось спасти более 20 питомцев.

К сожалению, 11 животных погибли. На момент прибытия пожарных подразделений вольер был полностью охвачен огнем,говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что при пожаре в новосибирском зоопарке погибло около пяти альпак и лам. Вывести удалось всех яков, нубийских коз, пятнистых оленей, а также шотландского быка, верблюда и двух дикобразов. Не исключено, что некоторые могли пострадать.

Пожар в зоопарке охватил два здания. По предварительной информации, площадь возгорания составила 180 квадратных метров. Два вольера уничтожены полностью. Спасатели не дали огню распространиться по деревьям на еще большую площадь.

Также стало известно, что в Подольске двое детей в возрасте двух и четырех лет погибли при пожаре в многоквартирном доме, пока их мать была в гостях у соседей. Возгорание произошло из-за короткого замыкания в светильнике над кроватью. Спасатели обнаружили детей без сознания, но реанимационные мероприятия не увенчались успехом. По факту трагедии начата проверка.

