Увеличилось число погибших при пожаре в Новосибирске животных МЧС: при пожаре в новосибирском зоопарке погибло 11 животных

Количество погибших при возгорании в зоопарке Новосибирска животных выросло до 11 голов, сообщила пресс-служба МЧС России. Пожарным и сотрудникам учреждения удалось спасти более 20 питомцев.

К сожалению, 11 животных погибли. На момент прибытия пожарных подразделений вольер был полностью охвачен огнем, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что при пожаре в новосибирском зоопарке погибло около пяти альпак и лам. Вывести удалось всех яков, нубийских коз, пятнистых оленей, а также шотландского быка, верблюда и двух дикобразов. Не исключено, что некоторые могли пострадать.

Пожар в зоопарке охватил два здания. По предварительной информации, площадь возгорания составила 180 квадратных метров. Два вольера уничтожены полностью. Спасатели не дали огню распространиться по деревьям на еще большую площадь.

