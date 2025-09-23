Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 20:50

Альпака и ламы сгорели заживо при пожаре в Новосибирском зоопарке

Фото: МЧС России

При пожаре в Новосибирском зоопарке погибли около пяти альпака и лам, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Вывести удалось всех яков, нубийских коз, пятнистых оленей, а также шотландского быка, верблюда и двух дикобразов. Не исключено, что некоторые могли пострадать.

По словам директора, ламы и альпаки погибли. Не больше пяти, — отметил источник.

Пожар в зоопарке охватил два здания. По предварительной информации, площадь возгорания составила 180 квадратных метров. Два вольера уничтожены полностью. Спасатели не дали огню распространиться по деревьям на еще большую площадь.

В МЧС уточнили, погибли больше 10 животных. Спасти удалось быка, верблюда и три козы. Очевидцы рассказали, что слышат крики животных в охваченных огнем вольерах.

Ранее в селе Малореченском под Алуштой произошел пожар, в результате которого погиб 15-летний подросток. По предварительной версии следствия, возгорание началось на кухне из-за неисправности отопительного оборудования или замыкания электропроводки.

До этого пенсионер ради мести поджег отделение банка в Колтушах Ленинградской области. Мужчина попытался перевести деньги через банкомат родственникам, но у него не получилось. Затем пенсионер разлил легковоспламеняющуюся жидкость, поджег ее и покинул помещение.

Альпака и ламы сгорели заживо при пожаре в Новосибирском зоопарке
