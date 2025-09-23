Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 19:40

В Новосибирске загорелся зоопарк

В Новосибирске пожарные тушат два загоревшихся здания зоопарка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске на территории городского зоопарка произошел пожар, охвативший два здания, сообщили в пресс-службе МЧС России. На место возгорания оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения, для ликвидации задействованы более 30 специалистов и 10 единиц техники. Дополнительная информация уточняется.

В Новосибирске огнеборцы МЧС России тушат пожар на территории зоопарка. На место возгорания оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения, — говорится в сообщении.

Ранее в Москве провели срочную эвакуацию сотрудников и посетителей Мещанского и Тверского судов, расположенных в одном здании на Каланчевской улице. После многократных объявлений по громкой связи около 100 человек покинули здание через пожарные выходы.

До этого в пригороде турецкой Аланьи вспыхнул мощный лесной пожар, приближавшийся к отелям с российскими туристами. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился, а небо заволокло черным дымом. Была проведена эвакуация местных жителей, включая одну российскую семью. Для тушения спасатели использовали вертолеты.

