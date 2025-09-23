В Новосибирске загорелся зоопарк В Новосибирске пожарные тушат два загоревшихся здания зоопарка

В Новосибирске на территории городского зоопарка произошел пожар, охвативший два здания, сообщили в пресс-службе МЧС России. На место возгорания оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения, для ликвидации задействованы более 30 специалистов и 10 единиц техники. Дополнительная информация уточняется.

В Новосибирске огнеборцы МЧС России тушат пожар на территории зоопарка. На место возгорания оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения, — говорится в сообщении.

