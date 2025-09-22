В двух судах Москвы объявили эвакуацию В Тверском и Мещанском судах Москвы сработало оповещение о пожарной эвакуации

Сотрудники и посетители Мещанского и Тверского судов Москвы были вынуждены покинуть помещения из-за объявленной пожарной эвакуации, передает ТАСС. Оба учреждения располагаются в одном здании, расположенном по адресу улица Каланчевская, дом 43.

По громкой связи неоднократно звучало оповещение, призывающее всех присутствующих немедленно покинуть здание, используя эвакуационные выходы, предусмотренные на случай пожара. После многократных предупреждений сотрудники и посетители начали выходить из помещений. У здания собралось около 100 человек.

