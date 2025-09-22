«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 16:07

В двух судах Москвы объявили эвакуацию

В Тверском и Мещанском судах Москвы сработало оповещение о пожарной эвакуации

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сотрудники и посетители Мещанского и Тверского судов Москвы были вынуждены покинуть помещения из-за объявленной пожарной эвакуации, передает ТАСС. Оба учреждения располагаются в одном здании, расположенном по адресу улица Каланчевская, дом 43.

По громкой связи неоднократно звучало оповещение, призывающее всех присутствующих немедленно покинуть здание, используя эвакуационные выходы, предусмотренные на случай пожара. После многократных предупреждений сотрудники и посетители начали выходить из помещений. У здания собралось около 100 человек.

Ранее московский суд арестовал на 10 суток мужчину, который ударил девушку по ягодице. Инцидент произошел на станции метро «Новые Черемушки». Согласно постановлению суда, мужчина нарушил морально-нравственные нормы поведения.

До этого конфликт группы молодых людей в Раменском районе превратился в драку, в ходе которой прозвучал выстрел из сигнального пистолета. Полиция задержала одного из участников конфликта, который оказался 15-летним школьником.

