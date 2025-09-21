«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 07:35

В Москве арестовали мужчину, шлепнувшего девушку по ягодице

Суд в Москве арестовал ударившего девушку по ягодице мужчину на 10 суток

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский суд арестовал на 10 суток мужчину, ударившего девушку по ягодице на станции метро «Новые Черемушки», указано в официальных судебных документах. Уточняется, что суд постановил: он «нарушил морально-нравственные нормы поведения», передает РИА Новости.

Нанес удар ладонью правой руки в область левой ягодицы гражданке, которая следовала перед ним, — сказано в материалах.

Суд определил, что он проявил «явное неуважение к обществу, игнорируя правила приличия и пренебрегая интересами пассажиров». Сам мужчина в суде раскаялся, свои действия он объяснил употреблением спиртных напитков.

До этого Telegram-каналы писали о пожилом мужчине, который пытался обнять и поцеловать восьмилетнюю девочку в Балашихе. Он обманом вывел ребенка с детской площадки, стараясь увести подальше. Взрослые вмешались, применили силу, но мужчина скрылся. Это третий подобный случай за неделю.

Тем временем в Самаре задержали прятавшегося от полиции мигранта-нелегала, подозреваемого в нападении на жительницу Ленобласти. Злоумышленника под конвоем отправили в Санкт-Петербург. Иностранец ворвался в дом 55-летней жительницы с кочергой. Мужчина избил ее и хотел совершить против нее противоправные действия сексуального характера. Потерпевшей удалось сбежать от нападавшего и позвать на помощь соседку.

