15-летний школьник задержан после перестрелки в Подмосковье Подросток выстрелил из сигнального пистолета во время драки в Раменском

Конфликт между группой молодых людей в Раменском районе превратился в драку, в ходе которой один из участников выстрелил из сигнального пистолета, сообщили в Telegram-канале подмосковной полиции. Правоохранительные органы оперативно отреагировали на инцидент и задержали одного из участников происшествия, им оказался 15-летний школьник из Москвы.

Между группой молодых людей произошел конфликт, переросший в драку, в ходе которого один из них выстрелил в сторону оппонентов из сигнального пистолета. После чего скрылись с места происшествия, — заявили в ведомстве.

Конфликт произошел на парковке одного из домов на улице Гурьева, уточнили в полиции. Согласно официальной информации, пострадавшие за медицинской помощью не обращались.

Ранее в поселке Янино Ленинградской области произошла массовая драка среди мигрантов, работавших на ремонте детского сада. Более 20 человек использовали физическую силу, угрозы и подручные средства, включая палки. Часть участников попыталась скрыться на автомобиле, но им разбили лобовое стекло. Чем закончился инцидент, неизвестно.