«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 06:07

15-летний школьник задержан после перестрелки в Подмосковье

Подросток выстрелил из сигнального пистолета во время драки в Раменском

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Конфликт между группой молодых людей в Раменском районе превратился в драку, в ходе которой один из участников выстрелил из сигнального пистолета, сообщили в Telegram-канале подмосковной полиции. Правоохранительные органы оперативно отреагировали на инцидент и задержали одного из участников происшествия, им оказался 15-летний школьник из Москвы.

Между группой молодых людей произошел конфликт, переросший в драку, в ходе которого один из них выстрелил в сторону оппонентов из сигнального пистолета. После чего скрылись с места происшествия, — заявили в ведомстве.

Конфликт произошел на парковке одного из домов на улице Гурьева, уточнили в полиции. Согласно официальной информации, пострадавшие за медицинской помощью не обращались.

Ранее в поселке Янино Ленинградской области произошла массовая драка среди мигрантов, работавших на ремонте детского сада. Более 20 человек использовали физическую силу, угрозы и подручные средства, включая палки. Часть участников попыталась скрыться на автомобиле, но им разбили лобовое стекло. Чем закончился инцидент, неизвестно.

Раменское
перестрелки
школьники
полиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы регионы-лидеры по числу рецидивов преступлений
Восемь вагонов с углем сошли с рельсов в Сахалинской области
«Мир и дружба»: в США сравнили «Интервидение» с «Евровидением»
15-летний школьник задержан после перестрелки в Подмосковье
«Поговори с ними»: Трамп обратился к постпреду США насчет нефти из России
Сон о смерти ребенка: раскрываем скрытые значения и предупреждения
Бразилия решила провести форум о демократии в ООН без важного соседа
В ФРГ назвали главного противника мира на Украине
Активное наступление и разгром за неделю: успехи ВС РФ к утру 21 сентября
Россияне стали жертвами двух видов «незаметной инфляции» в магазинах
Стало известно, как Маск может повлиять на лунную гонку с Китаем
В МВД раскрыли, как мошенники ищут жертв на сайтах знакомств
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 21 сентября
Переезд в другую квартиру во сне: к чему готовиться
«Дыхание осени»: синоптик рассказала о погоде в Москве на следующей неделе
Отставной военный рассказал, как ВСУ обучают колумбийских наемников
Военкоры рассказали подробности наступления ВС РФ в Степногорске
Место прощания с Кирком усилили охраной перед приездом Трампа
Украина может открыть границы для мигрантов из некоторых стран
Шатилова оценила просьбу певца SHAMAN не голосовать за его номер
Дальше
Самое популярное
Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ

Пугачева рискует лишиться дохода в 28 млн рублей в России
Шоу-бизнес

Пугачева рискует лишиться дохода в 28 млн рублей в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.