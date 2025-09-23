Животные кричат в огне: пожар в зоопарке Новосибирска 23 сентября, детали

23 сентября мощный пожар охватил зоопарк в Новосибирске, люди слышат, как кричат животные. Что там происходит, удалось ли взять огонь под контроль, сколько там зверей?

Что случилось в зоопарке Новосибирска

Мощный пожар вспыхнул на территории зоопарка в Новосибирске. Очевидцы рассказали СМИ, что слышат крики животных в охваченных огнем вольерах.

Местные СМИ со ссылкой на данные очевидцев сообщили, что пожар начался в 22:00 по местному времени (18:00 мск) 23 сентября. Горит дальняя часть зоопарка, в которой, предположительно, ведутся строительные работы.

«Предварительно, пострадали козы и косули. Огонь подбирается к зоне верблюдов», — пишет Telegram-канал SHOT.

В МЧС уточнили: горят два здания. Животных спасают 30 спасателей и 10 единиц техники. Огнем охвачена площадь в 180 кв. м.

После 23 часов по местному времени в МЧС сообщили, что пожар локализован. Из горящих построек Новосибирского зоопарка спасли двух животных: быка и верблюда.

СМИ сообщили, что в огне в Новосибирском зоопарке погибли олени и козлы.

Прокуратура организовала проверку по факту возгорания в Новосибирском зоопарке.

Что известно о Новосибирском зоопарке, сколько там животных

Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило — один из крупнейших в России и занимает площадь в 65 га (для сравнения: Московский зоопарк занимает 21,6 га, Ленинградский зоопарк — 7,2 га). По данным на сайте зоопарка, в нем содержится около 12 тысяч особей 790 видов, в том числе более 360 краснокнижных видов.

Белая медведица Герда с белыми медвежатами в вольере Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Зоопарк был создан на базе агробиостанции Новосибирска в 1947 году и носит имя своего директора Ростислава Шило, который возглавлял его с 1969 по 2016 год.

