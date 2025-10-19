В американском зоопарке для пингвинов устроили праздничное шоу

В Сент-Луисе для пингвинов сотрудники зоопарка устроили шоу мыльных пузырей. В крытом вольере Penguin & Puffin Coast они установили специальный генератор. Записанный на видео праздник позже выложили на странице учреждения в TikTok.

Пингвины с удовольствием наблюдали за происходящим, но один из них стал звездой зоопарка. Годовалый хохлатый пингвин по кличке Буми не скрывал своего восторга. Он с детским любопытством носился кругами и радостно хлопал крыльями под дождем из переливающихся пузырей.

Очаровательное видео о вечеринке с мыльными пузырями стало вирусным. Оно набрало более 10 млн просмотров и 2 млн лайков. Сейчас под постом почти 7 тыс. комментариев.

Ранее сообщалось, что в Антарктиде ученые-орнитологи спасли детеныша императорского пингвина. Птенец оказался погребен под снегом, самостоятельно выбраться он не мог. Полярники наблюдали за пингвинами у станции «Мирный», когда заметили торчащий из снега маленький клюв. Поняв, что родители не видят птенца, а сам он выбраться не может, орнитологи поспешили на помощь.