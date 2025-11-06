Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 05:04

Овечкин снова вписал свое имя в историю голов НХЛ

Овечкин первым в истории набрал 900 голов в регулярных чемпионатах НХЛ

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Gerry Angus/Icon Sportswire/Global Look Press

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый рекорд в НХЛ. Он стал первым в истории хоккеистом, достигшим отметки в 900 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах лиги.

Свой юбилейный гол Овечкин забил в домашнем матче против «Сент-Луиса». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев ледовой площадки.

В текущем сезоне форвард «Вашингтона» превзошел результат канадца Уэйна Гретцки, который имел 894 гола. Этот рекорд укрепил позиции российского форварда в истории мирового хоккея.

Ранее Овечкин стал первым российским хоккеистом, который провел 1500 матчей в североамериканской лиге. Юбилейной стала встреча против «Оттава Сенаторз». В концовке первого периода «Кэпиталз» уступали со счетом 0:1.

До этого российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин установил рекорд Национальной хоккейной лиги, став лучшим по количеству набранных очков в первых 10 матчах сезона среди хоккеистов XXI века. Этот рекорд был достигнут в игре с «Сент-Луис Блюз», завершившейся победой «пингвинов» со счетом 6:3. Малкин превзошел достижение российского нападающего Александра Овечкина.

Александр Овечкин
Вашингтон Кэпиталз
рекорды
Сент-Луис
хоккей
НХЛ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Очень вкусный омлет с овощами на сковороде: завтрак за 10 минут
Названы главные процедуры для коррекции тона и цвета лица
Евросоюз поддержал присоединение Украины к оборонному фонду
«Как тебе круто»: Сергей Лазарев похвалил новый имидж Влада Топалова
Украинцы в Польше столкнулись с растущей волной нападений
Панжинский назвал главные проблемы лыжных гонок в России
Россиян предупредили о серьезных последствиях перехода на сахарозаменители
Мировые цены на говядину побили исторический максимум с 1960 года
В США введут ограничения на авиаперевозки из-за шатдауна
Дело о хищении 16 млрд в Московском индустриальном банке направили в суд
«Не покажут в рекламе»: врач раскрыла, как на самом деле надо чистить зубы
Азербайджанский «Карабах» сыграл вничью с «Челси» в матче Лиги чемпионов
Овечкин снова вписал свое имя в историю голов НХЛ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 ноября
В Роскачестве рассказали об эффективности офисных ритуалов
Командир рассказал об успехах ВС РФ в Купянске
Атака ВСУ на Волгоград ночью 6 ноября: взрывы, разрушения, погибшие
Трамп отказался ехать на саммит G20 в ЮАР
Более тысячи тонн российского зерна отправили в Армению новым маршрутом
Юрист ответил, как общепиту соблюдать новые правила выдачи кассовых чеков
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.