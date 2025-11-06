Овечкин снова вписал свое имя в историю голов НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый рекорд в НХЛ. Он стал первым в истории хоккеистом, достигшим отметки в 900 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах лиги.

Свой юбилейный гол Овечкин забил в домашнем матче против «Сент-Луиса». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев ледовой площадки.

В текущем сезоне форвард «Вашингтона» превзошел результат канадца Уэйна Гретцки, который имел 894 гола. Этот рекорд укрепил позиции российского форварда в истории мирового хоккея.

Ранее Овечкин стал первым российским хоккеистом, который провел 1500 матчей в североамериканской лиге. Юбилейной стала встреча против «Оттава Сенаторз». В концовке первого периода «Кэпиталз» уступали со счетом 0:1.

До этого российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин установил рекорд Национальной хоккейной лиги, став лучшим по количеству набранных очков в первых 10 матчах сезона среди хоккеистов XXI века. Этот рекорд был достигнут в игре с «Сент-Луис Блюз», завершившейся победой «пингвинов» со счетом 6:3. Малкин превзошел достижение российского нападающего Александра Овечкина.