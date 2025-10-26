Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 02:55

Овечкин установил уникальное достижение для игроков из России

Овечкин первым из российских хоккеистов сыграл 1500 матчей в НХЛ

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Randy Litzinger/Icon Sportswire/Global Look Press

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал первым российским хоккеистом, который провел 1500 матчей в североамериканской лиге. Юбилейной стала встреча против «Оттавы Сенаторз», которая проходит в данные минуты. В концовке первого периода «Кэпиталз» уступают со счетом 0:1.

Во всей истории лиги 40-летний Овечкин занимает 24 место. Больше всех в НХЛ сыграл Партик Марло — 1779 игр. Среди действующих игроков у россиянина вторая строчка, больше него в лиге провел лишь Брент Бернс из «Колорадо Эвеланш» — 1506. Также Овечкин стал восьмым в истории НХЛ, кто сыграл 1500 матчей за один клуб — «Вашингтон», за который выступает с 2005 года.

Сезон-2025/26 стал 21-м в карьере Овечкина. В апреле 2025 года он побил «вечный рекорд» канадца Уэйна Гретцки, который забросил 894 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. На данный момент на счету россиянина 899 точных бросков. Ранее стало известно, что лига не намерена проводить особую церемонию в честь российского Александра Овечкина, когда он забросит свою 900-ю шайбу в регулярных чемпионатах.

Россия
хоккей
НХЛ
Александр Овечкин
