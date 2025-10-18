Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 12:21

В НХЛ рассказали о праздновании в честь 900-й шайбы Овечкина

Вице-комиссар НХЛ Дэйли: церемонии в честь 900-й шайбы Овечкина не будет

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Лига не намерена проводить особую церемонию в честь российского нападающего и капитана клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, когда он забросит свою 900-ю шайбу в регулярных чемпионатах, заявил вице-комиссар Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли. На данный момент в активе хоккеиста 898 заброшенных шайб в НХЛ, передает «Чемпионат.com».

Празднования по случаю таких юбилейных голов обычно организуют клубы, а не лига. Нас, как правило, приглашают принять участие в церемонии, — прокомментировал Дэйли.

Ранее Овечкин установил новый рекорд в НХЛ: его 1496-й матч в регулярных чемпионатах лиги вывел его на 25-е место в истории по количеству проведенных встреч. Он обошел американского защитника Фила Хаусли. Лидирует в этом списке канадец Патрик Марло с 1779 матчами.

До этого сообщалось, что Овечкин не смог забить шайбу в третьей игре подряд со старта сезона. Это вызвало беспокойство среди болельщиков, так как хоккеист оказался в шаге от повторения личного антирекорда. Ранее подобные ситуации у Овечкина случались лишь четыре раза за 20 сезонов в лиге.

хоккей
НХЛ
Александр Овечкин
церемонии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские военные уничтожили склад и тренировочную базу ВСУ
Работа в Ростове: шпаргалка по регистрации на бирже труда
Зеленский вернулся из США «с пустыми руками»
Волонтеры обвинили мэра в попытке выгнать сотни собак из приюта
Депутат показал последствия игры в Angry Birds в VR
Ситуация в аэропортах РФ 18 октября: БПЛА, отмены рейсов, что в Сочи
Появились неожиданные подробности покушения на жену казанского бизнесмена
В Минобороны раскрыли, сколько авиабомб сбили за сутки в зоне СВО
Россия стала главным поставщиком нафты для Венесуэлы
В Госдуме рассказали, от кого зависит судьба Зеленского
Еще одно село освобождено российскими бойцами в ДНР
Бабье лето вернется в конце октября? Прогноз погоды в Москве на неделю
В НХЛ рассказали о праздновании в честь 900-й шайбы Овечкина
Наступление ВС РФ на Харьков 18 октября: десятки трупов, падение Купянска
Королевская семья Британии: последние новости, за что высмеяли Меган Маркл
Россиянин кулаками «наказал» мать из-за громкого звука телевизора
Сестра колумбийского наемника рассказала о пропавшем на Украине брате
Гороскоп на неделю с 20 октября: что ждет каждый знак зодиака?
Трампу не удалось «угомонить» Зеленского в одном вопросе
Литву ждет рекордный дефицит бюджета с пандемийных времен
Дальше
Самое популярное
«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству
Общество

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.