В НХЛ рассказали о праздновании в честь 900-й шайбы Овечкина Вице-комиссар НХЛ Дэйли: церемонии в честь 900-й шайбы Овечкина не будет

Лига не намерена проводить особую церемонию в честь российского нападающего и капитана клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, когда он забросит свою 900-ю шайбу в регулярных чемпионатах, заявил вице-комиссар Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли. На данный момент в активе хоккеиста 898 заброшенных шайб в НХЛ, передает «Чемпионат.com».

Празднования по случаю таких юбилейных голов обычно организуют клубы, а не лига. Нас, как правило, приглашают принять участие в церемонии, — прокомментировал Дэйли.

Ранее Овечкин установил новый рекорд в НХЛ: его 1496-й матч в регулярных чемпионатах лиги вывел его на 25-е место в истории по количеству проведенных встреч. Он обошел американского защитника Фила Хаусли. Лидирует в этом списке канадец Патрик Марло с 1779 матчами.

До этого сообщалось, что Овечкин не смог забить шайбу в третьей игре подряд со старта сезона. Это вызвало беспокойство среди болельщиков, так как хоккеист оказался в шаге от повторения личного антирекорда. Ранее подобные ситуации у Овечкина случались лишь четыре раза за 20 сезонов в лиге.