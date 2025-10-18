Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 04:07

Овечкин вновь поднялся в рейтинге выдающихся игроков НХЛ

Овечкин вышел на чистое 25-е место по сыгранным матчам в НХЛ

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Gerry Angus/Icon Sportswire/Global Look Press

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин совершил очередной рывок в списке ветеранов лиги, передает ТАСС. Матч против «Миннесоты Уайлд» стал для спортсмена 1496-м в рамках регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги.

Этот результат позволил ему единолично занять 25-ю строчку в истории НХЛ по количеству проведенных встреч. Овечкину удалось обойти знаменитого американского защитника Фила Хаусли, на счету которого 1495 матчей.

Лидером списка является канадец Патрик Марло, установивший планку в 1779 матчей за свою карьеру. Бывший канадский нападающий большую часть карьеры провел в «Сан-Хосе» и завершил карьеру в 2022 году.

Ранее сообщалось, что команда «Нью-Йорк Рейнджерс» установила антирекорд НХЛ, став первой командой, которая не смогла забить ни одной шайбы в трех стартовых домашних матчах регулярного чемпионата. В среду клуб проиграл «Эдмонтону» со счетом 0:2, голы были забиты Трентом Фредериком на 31-й минуте и Адамом Хенриком на 59-й минуте.

До этого стало известно, что хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче НХЛ со счетом 4:2. Капитан победившей команды Александр Овечкин сделал результативную передачу, которая принесла ему первое очко в текущем сезоне. Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин отразил 25 бросков из 29.

хоккей
Александр Овечкин
НХЛ
рейтинги
