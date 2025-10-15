Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 08:11

Команда НХЛ установила антирекорд всех времен

«Нью-Йорк Рейнджерс» не забросил ни одной шайбы в первых трех домашних играх

Фото: Justin Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

Команда «Нью-Йорк Рейнджерс» установила антирекорд Национальной хоккейной лиги, став первой командой, которая не смогла забить ни одной шайбы в трех стартовых домашних матчах регулярного чемпионата. В среду клуб проиграл «Эдмонтону» со счетом 0:2, голы были забиты Трентом Фредериком на 31-й минуте и Адамом Хенриком на 59-й минуте.

В составе «Рейнджерс» играют три российских хоккеиста: вратарь Игорь Шестеркин, который в матче с «Эдмонтоном» отразил 20 бросков из 21, защитник Владислав Гавриков и нападающий Артемий Панарин.

В текущем сезоне «Рейнджерс» занимает пятую позицию в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав четыре очка по результатам пяти проведенных матчей. «Эдмонтон» располагается на второй строчке в Тихоокеанском дивизионе с пятью очками после трех игр. В следующем матче, который состоится в ночь на 17 октября, «Рейнджерс» сыграет на выезде против «Торонто».

Ранее хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче Национальной хоккейной лиги со счетом 4:2. Капитан победившей команды Александр Овечкин сделал результативную передачу, которая принесла ему первое очко в текущем сезоне. Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин отразил 25 бросков из 29.

