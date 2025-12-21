Белорусская делегация привезла в Петербург подарок для Путина

Делегация Белоруссии привезла в Санкт-Петербург картину для российского лидера Владимира Путина, заявила в эфире Первого канала пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсмонт. По ее словам, в Минске обещали подарить Путину в честь его дня рождения картину с видами Валаама.

В этот раз мы привезли то, что пообещали еще в прошлый раз. Потому что мы ждали именно этого приезда в Российскую Федерацию, в Северную столицу России, для того чтобы ту масштабную, красивую, с белорусской душой, нарисованную специально для президента России, картину мы привезли, — сказала Эйсмонт.

Ранее сообщалось. что в кабинете Путина висит картина «Хлебное поле» художника Олега Путнина. Кремль 20 декабря опубликовал видео, на котором глава государства поблагодарил хозяина пекарни «Машенька» за подаренную корзину с выпечкой. За спиной президента на стене видна картина с изображением поля, голубого неба и проселочной дороги.

До этого посол в Италии Алексей Парамонов заявил, что коллекционер из Италии Паоло Польвани передал в дар России картину Льва Лагорио 1879 года под названием «Лунная ночь в Крыму». Дипломат напомнил, что полотно входило в художественную коллекцию Гатчинского дворца-музея. Впоследствии картина была утрачена при невыясненных обстоятельствах.