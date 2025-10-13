Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 07:17

Овечкин оказался в шаге от повторения личного антирекорда

Овечкин не забил шайбу в матче с «Рейнджерс» и приблизился к личному антирекорду

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» не смог забить шайбу в третьей игре со старта сезона подряд, следует из данных на сайте НХЛ. Таким образом хоккеист оказался в шаге от повторения личного антирекорда.

Если в следующей игре с «Тампой-Бэй Лайтнинг», которая состоится 15 октября, Овечкин также не сможет отличиться голом, то это станет его второй худшей безголевой серией в начале чемпионата за всю карьеру. Ранее подобные затяжные старты без заброшенных шайб случались у Овечкина лишь четыре раза за 20 сезонов в лиге.

В сезонах 2023/24 и 2012/13 российский форвард не забивал в первых четырех матчах, а в стартовых играх сезонов 2024/25 и 2022/23 его безголевые серии длились по три встречи. Предстоящий матч против «Лайтнинг» определит, повторит ли капитан «Вашингтона» свой антирекорд.

Ранее экс-хоккеист «Коламбус Блю Джекетс» Никита Филатов заявил, что предстоящий сезон станет для Овечкина последним в Национальной хоккейной лиге. По его утверждению, это является очевидным фактом, который сам капитан «Вашингтона» не пытается скрывать.

