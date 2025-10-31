Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 18:36

В Китае зафиксирован самый длительный спад производства

Bloomberg: индекс PMI в Китае упал до минимальных значений за полгода

Пекин, Китай Пекин, Китай Фото: Анна Раткогло/РИА Новости

В октябре официальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе Китая снизился до 49, что указывает на значительное уменьшение активности, передает Bloomberg. Это стало самым продолжительным периодом снижения производственной активности за последние девять лет.

Объем новых заказов существенно сократился с 2023 года. Несмотря на достижение торгового перемирия между КНР и США, слабый внутренний спрос и неопределенность в отношении будущего развития отношений с США продолжают оказывать негативное влияние на перспективы китайских производителей.

Главный экономист ING Bank NV Линн Сонг выразила беспокойство относительно начальных показателей IV квартала. Специалист Национального бюро статистики Хо Лихуэй указал на снижение активности, связанное с уменьшением рабочих дней в октябре из-за праздничных выходных и усложнением международной обстановки. По прогнозам аналитиков, последние три месяца 2025 года станут самыми провальными с момента введения карантина в 2022 году.

Ранее рост промышленного производства в Китае в августе оказался ниже ожидаемого — всего 4,5%. Эксперты прогнозировали более высокие показатели, а правительство КНР не предприняло ожидаемых мер стимулирования, что может привести к замедлению развития промышленного производства и увеличению уровня безработицы.

Китай
производство
антирекорд
индексы
