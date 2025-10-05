Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 13:48

Овечкину предрекли последний сезон в НХЛ

Экс-хоккеист Филатов заявил, что Овечкина ждет последний сезон в НХЛ

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: capitals/Global Look Press

Капитана «Вашингтона» Александра Овечкина ждет последний сезон в Национальной хоккейной лиге, такое мнение на YouTube-канале «Это хоккей, брат» высказал бывший хоккеист «Коламбус Блю Джекетс» Никита Филатов. По его словам, «это просто факт». Филатов отметил, что Овечкин этого даже не скрывает.

Последний сезон? Это просто факт. Была одна посиделочка в гараже у Саши, где был еще Андрей Аршавин. Мы это зафиксировали, он этого не скрывает, — сказал бывший хоккеист.

Ранее Национальная хоккейная лига опубликовала во Всемирный день улыбки фотографию Овечкина без переднего зуба. Таким образом НХЛ поздравила болельщиков с праздником. В комментариях фанаты назвали Овечкина легендой. Один из пользователей выразил мнение, что спортсмен улыбается как победитель.

До этого Овечкин возобновил тренировки на льду после полученной травмы. Спортсмен появился на занятиях в специальной экипировке, исключающей физический контакт. Он занимался в синем джерси, которое обозначает бесконтактный режим для игрока.

хоккей
хоккеисты
Александр Овечкин
НХЛ
