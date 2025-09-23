Стало известно, что сделал Овечкин после серьезной травмы RMNB: хоккеист Овечкин возобновил тренировки на льду после травмы

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин возобновил тренировки на льду после полученной травмы, сообщает портал RMNB. Спортсмен появился на занятиях в специальной экипировке, исключающей физический контакт.

Овечкин занимался в синем джерси, которое обозначает бесконтактный режим для игрока. При этом капитан «Кэпиталз» покинул ледовую площадку до начала основной части командной тренировки.

Травму, классифицируемую как повреждение нижней части тела, хоккеист получил 18 сентября, после чего был вынужден пропустить три занятия команды. Также он не принял участия в первом предсезонном матче против «Бостон Брюинз», завершившемся победой со счетом 5:2.

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери до этого заявлял, что оснований для серьезного беспокойства о состоянии здоровья Овечкина нет. Новый сезон Национальной хоккейной лиги начнется 7 октября.

