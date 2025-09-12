Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 сентября 2025 в 12:31

Российский голкипер продолжит карьеру в одном из клубов НХЛ

В «Баффало» сообщили о подписании контракта с российским голкипером Георгиевым

Александр Георгиев Александр Георгиев Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

Российский вратарь Александр Георгиев заключил однолетнее соглашение с клубом НХЛ «Баффало Сейбрз», сообщается на официальном сайте американской команды. Сумма сделки с 29-летним голкипером составила $825 тысяч (более 70,6 млн рублей).

Спортсмен, завоевавший бронзовые награды мирового первенства 2019 года в составе национальной сборной, в последнее время выступал за «Сан-Хосе Шаркс». Ранее российский хоккеист на протяжении двух сезонов защищал цвета «Колорадо Эвеланш», где демонстрировал впечатляющие результаты.

В минувшем регулярном чемпионате Георгиев принял участие в 49 играх, одержав 15 побед при проценте отраженных бросков 87,5. Показатель надежности голкипера составил 3,71, что свидетельствует о его высоком классе. В 2024 году мастерство россиянина было отмечено участием в престижном Матче звезд лиги.

Ранее хоккеисты НХЛ назвали россиянина Андрея Василевского из «Тампа-Бэй Лайтнинг» самым непробиваемым вратарем. В опросе приняли участие 42 игрока разных клубов, 16 из них проголосовали за россиянина. На втором месте рейтинга оказался Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс», за него отдали голоса восемь хоккеистов. Еще семеро игроков выбрали Игоря Шестеркина из «Нью-Йорк Рейнджерс».

хоккей
НХЛ
россияне
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт объяснил, почему Польша и Латвия закрыли границу с Белоруссией
В «Горбушкином дворе» устроили рейд с массовой конфискацией техники
В России столкнулись с «яичной» проблемой
В Швеции обсуждают размещение ядерного оружия США
Умер экс-администратор московского «Спартака» Александр Хаджи
Назван номер, под которым SHAMAN выступит на «Интервидении»
Япония смягчила рекомендации по поездкам в Россию
Стала известна очередность выступлений участников «Интервидения»
Раскрыт единственный эффективный способ уберечься от брачных аферистов
Глава ЦИК рассказала, сколько ветаранов СВО примет участие в выборах
День программиста: 256-й день года
Хранение урожая зимой: как сберечь овощи свежими до весны
Непомнящий назвал фаворита матча «Динамо» — «Спартак»
Названы условия, при которых можно уволиться без отработки
Российский голкипер продолжит карьеру в одном из клубов НХЛ
ФСБ пресекла многомиллионную рубку леса в заповеднике
Apple представит новые продукты до конца 2025 года
Прогулочный катер с шестью людьми перевернулся в Татарстане
Названа страна, откуда могли запустить 30 беспилотников по Санкт-Петербургу
Две школьницы поджарили зефир у Вечного огня и попали на видео
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.