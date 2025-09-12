Российский голкипер продолжит карьеру в одном из клубов НХЛ В «Баффало» сообщили о подписании контракта с российским голкипером Георгиевым

Российский вратарь Александр Георгиев заключил однолетнее соглашение с клубом НХЛ «Баффало Сейбрз», сообщается на официальном сайте американской команды. Сумма сделки с 29-летним голкипером составила $825 тысяч (более 70,6 млн рублей).

Спортсмен, завоевавший бронзовые награды мирового первенства 2019 года в составе национальной сборной, в последнее время выступал за «Сан-Хосе Шаркс». Ранее российский хоккеист на протяжении двух сезонов защищал цвета «Колорадо Эвеланш», где демонстрировал впечатляющие результаты.

В минувшем регулярном чемпионате Георгиев принял участие в 49 играх, одержав 15 побед при проценте отраженных бросков 87,5. Показатель надежности голкипера составил 3,71, что свидетельствует о его высоком классе. В 2024 году мастерство россиянина было отмечено участием в престижном Матче звезд лиги.

Ранее хоккеисты НХЛ назвали россиянина Андрея Василевского из «Тампа-Бэй Лайтнинг» самым непробиваемым вратарем. В опросе приняли участие 42 игрока разных клубов, 16 из них проголосовали за россиянина. На втором месте рейтинга оказался Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс», за него отдали голоса восемь хоккеистов. Еще семеро игроков выбрали Игоря Шестеркина из «Нью-Йорк Рейнджерс».