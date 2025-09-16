В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина

В Антарктиде ученые-орнитологи спасли детеныша императорского пингвина, сообщает Telegram-канал «112». Птенец оказался погребен под снегом, самостоятельно выбраться он не мог.

По данным канала, полярники наблюдали за пингвинами у станции «Мирный», когда заметили торчащий из снега маленький клюв. Поняв, что родители не видят птенца, а сам он выбраться не может, орнитологи поспешили на помощь. На опубликованных кадрах видно, как один из ученых берет уже выкопанного из снега малыша и относит поближе к сородичам.

