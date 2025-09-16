Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 21:32

В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина

Фото: Raimund Linke/imagebroker.com/Global Look Press

В Антарктиде ученые-орнитологи спасли детеныша императорского пингвина, сообщает Telegram-канал «112». Птенец оказался погребен под снегом, самостоятельно выбраться он не мог.

По данным канала, полярники наблюдали за пингвинами у станции «Мирный», когда заметили торчащий из снега маленький клюв. Поняв, что родители не видят птенца, а сам он выбраться не может, орнитологи поспешили на помощь. На опубликованных кадрах видно, как один из ученых берет уже выкопанного из снега малыша и относит поближе к сородичам.

Ранее московские ветеринары спасли игуану, которая повредила лапу во время драки с отражением в зеркале. Владельцы не сразу заметили травму и обратились на прием с уже трехнедельным переломом. Полутораметровому самцу по кличке Изумрудик ампутировали два пальца, чтобы избежать некроза тканей.

До этого стало известно, что несколько крокодилов удалось спасти после пожара в «Крокодиловом каньоне» под Краснодаром. Животные находились в тяжелом состоянии, а на месте ЧП работали ветеринары. Очевидцы отметили, что крокодилы выжили «каким-то чудом», хотя здание было полностью уничтожено огнем.

Антарктида
ученые
орнитологи
пингвины
спасения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пять страны выступили против антироссийских санкций ЕС
Перевозка детей без автокресел будет наказываться строже
Стали известны самые распространенные виды рака в РФ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналиста
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.