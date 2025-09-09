Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 09:07

Несколько крокодилов чудом выжили в пожаре под Краснодаром

Ветеринары смогли спасти несколько крокодилов после пожара в Ейске

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Несколько крокодилов все же удалось спасти после пожара в «Крокодиловом каньоне» под Краснодаром, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, животные находятся в тяжелом состоянии, на месте ЧП работают ветеринары. Очевидцы отметили, что крокодилы выжили «каким-то чудом», хотя здание было полностью уничтожено огнем.

Всего в «Крокодиловом каньоне» жили около 30 крокодилов, а также игуаны, черепахи и змеи. По предварительным данным, зоопарк работал без лицензии на содержание и использование животных. Многие туристы жаловались, что на ферме у них просто вымогали деньги — просили 1200 рублей за вход и 400 рублей за корм, а назойливые фотографы буквально преследовали на каждом шагу.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел на улице Шмидта в городе Ейске. Пламя охватило здание, вмещающее дельфинарий, крокодиловую ферму и контактный зоопарк. Сотрудники экстренных служб выехали на место, чтобы установить причину возгорания и оценить масштабы происшествия.

До этого пожар вспыхнул в многоэтажном доме на территории жилого комплекса «Испанские кварталы» в районе Коммунарка на западе Москвы. Пламя охватило квартиру на седьмом этаже. По словам местных жителей, люди, оказавшиеся в огненной ловушке, выбивали стекла и звали на помощь.

крокодилы
животные
зоопарки
пожары
