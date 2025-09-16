Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 12:12

Ветеринары помогли игуане, подравшейся с зеркалом и повредившей лапу

Московские ветеринары ампутировали два поврежденных пальца игуане

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Московские ветеринары спасли игуану, которая повредила лапу во время драки с отражением в зеркале, рассказали «Москве 24» в столичной госветслужбе. Полутораметровому самцу по кличке Изумрудик ампутировали два пальца, чтобы избежать некроза тканей.

Такое поведение характерно для игуан в период гона, персонажа в зеркале они воспринимают как соперника, — сказала хирург ветклиники Надежда Кузина.

Сообщается, что владельцы не сразу заметили травму и обратились на прием с уже трехнедельным переломом. Отмечается, что при этом отек и болезненность пальцев уже стали очевидны.

Ранее стало известно, что несколько крокодилов удалось спасти после пожара в «Крокодиловом каньоне» под Краснодаром. Животные находились в тяжелом состоянии, а на месте ЧП работали ветеринары. Очевидцы отметили, что крокодилы выжили «каким-то чудом», хотя здание было полностью уничтожено огнем.

ветеринары
игуаны
Москва
операции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Учитель алгебры вышел из себя после слов чиновницы о зарплатах в школе
Учительница совращала школьника и предложила встретиться через пару лет
Спор о футбольных командах перерос в жестокое убийство инвалида утюгом
«Это война не Трампа, а Биби»: Израиль сотрет Газу с лица земли, что дальше
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.