Ветеринары помогли игуане, подравшейся с зеркалом и повредившей лапу Московские ветеринары ампутировали два поврежденных пальца игуане

Московские ветеринары спасли игуану, которая повредила лапу во время драки с отражением в зеркале, рассказали «Москве 24» в столичной госветслужбе. Полутораметровому самцу по кличке Изумрудик ампутировали два пальца, чтобы избежать некроза тканей.

Такое поведение характерно для игуан в период гона, персонажа в зеркале они воспринимают как соперника, — сказала хирург ветклиники Надежда Кузина.

Сообщается, что владельцы не сразу заметили травму и обратились на прием с уже трехнедельным переломом. Отмечается, что при этом отек и болезненность пальцев уже стали очевидны.

Ранее стало известно, что несколько крокодилов удалось спасти после пожара в «Крокодиловом каньоне» под Краснодаром. Животные находились в тяжелом состоянии, а на месте ЧП работали ветеринары. Очевидцы отметили, что крокодилы выжили «каким-то чудом», хотя здание было полностью уничтожено огнем.