23 сентября 2025 в 17:07

Смерть отца, провал в Голливуде, ненависть россиян: как живет Юра Борисов

Юра Борисов Юра Борисов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Актер Юра Борисов отменил съемки в США и вернулся в Москву из-за смерти отца, сообщили несколько Telegram-каналов со ссылкой на источники. Что об этом известно, как живет Борисов, почему его ненавидят россияне?

Что известно о смерти отца Борисова

NEWS.ru писал, что отец Борисова в последние годы тяжело болел. У него диагностировали онкологическое заболевание, указывал канал SHOT. На днях мужчина скончался в больнице. Сам Борисов или его представитель не комментировали эту информацию.

Похороны и кремация отца актера состоялись в Балашихе 22 сентября. На траурной церемонии присутствовали только ближайшие родственники.

В апреле на премьере сериала «Урок» Борисов произнес трогательную речь со сцены, в которой говорил о своей семье.

«В таком случае тоже хочу признаться в любви своим маме и папе. Они, к сожалению, не в зале, но тем не менее я бы тоже хотел это сделать. И я рад, что вы все являетесь свидетелями этого момента. Мама, папа, я вас люблю! Спасибо!» — сказал актер.

Как ранее писал NEWS.ru, Борисов — фамилия его мамы, отец носил фамилию Сивуха, но потом сменил ее. Родители артиста не имели отношения к миру искусства.

«Мама училась в МЭИ, вся ее семья училась там. А папа — в медицинском, потом работал в школе, преподавал физкультуру и труд. Они не были с актерством связаны, им казалось, что актеры — это бедность, алкоголь, наркотики», — рассказывал о семье Борисов.

Борисов провалился в Голливуде?

В январе 2025 года Борисова номинировали на американскую кинопремию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за фильм «Анора». Это стало историческим моментом для российского кинематографа, поскольку актер стал первым из России, удостоенным такой номинации.

Однако получить статуэтку ему не удалось. Борисов был отмечен за образ второстепенного персонажа по имени Игорь.

Юра Борисов на красной дорожке (справа) Юра Борисов на красной дорожке (справа) Фото: MAGO/Stefanos Kyriazis/LiveMe/Global Look Press

Кинокритик Николай Никулин назвал поражение российского актера Юры Борисова на премии «Оскар» неудивительным.

«Мы все болели за него, надеялись, что он может победить, но ждали другого», — пояснил критик.

Он также отметил, что закономерность прослеживалась на протяжении всего наградного сезона — в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» побеждал Киран Калкин («Настоящая боль»). По этой причине было очевидно, что «Оскар» также достанется американскому конкуренту Борисова.

Но карьера артиста в Голливуде на этом не закончилась. Американская академия кинематографических искусств и наук, вручающая «Оскар», включила Борисова в список новых приглашенных членов. Кроме того, актер подписал контракт с крупнейшим агентством Голливуда United Talent Agency (UTA). Оно сотрудничало с Харрисоном Фордом и Джонни Деппом, а также с режиссером Тимом Бертоном.

Кинокритик Давид Шнейдеров полагает, что после подписания контракта Борисов будет получать многомиллионные гонорары.

«Если говорить о гонорарах [Марка] Эйдельштейна, он появился на одной из тусовок с часами, которые стоят $1,4 млн. Поэтому можно говорить о том, что у Борисова и у Эйдельштейна гонорары будут порядка шести нулей», — объяснил эксперт.

За что россияне ненавидят Борисова

Кинокритик Александр Голубчиков заявил, что россияне устали от новостей о Борисове. По его мнению, актер не был широко известен до роли в картине «Анора». По этой причине соотечественникам актера непонятно, почему его личность стали так активно обсуждать.

«Излишняя медийность сделала свое дело. Люди устали много слышать и читать об одной и той же персоне», — заявил Голубчиков.

По мнению эксперта, возможной причиной хейта в адрес Борисова также может быть зависть. Кроме того, критик подчеркнул, что некоторым людям просто нет дела до того, что российский актер мог получить престижную кинопремию. При этом Голубчиков отметил, что ненависть к артисту будет временной.

Юра Борисов Юра Борисов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Где сейчас снимается Борисов

В июне стало известно, что Борисов присоединился к касту нового проекта режиссера Луки Гуаданьино. Как сообщил The Hollywood Reporter, фильм под рабочим названием Artificial будет посвящен кризису в OpenAI в 2023 году.

В основу сюжета ляжет скандальная история с увольнением и последующим возвращением Сэма Альтмана на пост CEO компании. По данным издания, Борисов, вероятно, сыграет роль Ильи Суцкевера — сооснователя OpenAI, причастного к этим событиям. В проекте также заявлены звезды голливудского масштаба: Эндрю Гарфилд (известный по роли Человека-паука) и Моника Барбаро.

В том же месяце сообщалось, что Борисов получил главную роль в романтической драме под названием «Деннис» (Dennis). Картину снимет номинированная на премию BAFTA актриса Эмили Мортимер, проект станет ее режиссерским дебютом. Главную женскую роль исполнит звезда фильма «Солтберн» Элисон Оливер.

Сюжет фильма повествует о русском поэте, который влюбляется в британскую студентку. События происходят в Москве 1990-х. Производством картины займется студия A24 совместно с компанией Fruit Tree.

