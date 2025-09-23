Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 13:34

«Я стою на улице»: Макрона задержала полиция в Нью-Йорке. Что известно?

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Полиция Нью-Йорка остановила автомобиль президента Франции Эммануэля Макрона, из-за чего ему даже пришлось позвонить американскому лидеру Дональду Трампу. Что об этом известно?

Почему полиция задержала Макрона в Нью-Йорке

Как передает телеканал BMF TV, инцидент произошел после выступления Макрона в штаб-квартире ООН.

«Президент Франции был заблокирован американской полицией из-за кортежа Дональда Трампа, проезжавшего через Нью-Йорк в понедельник, 22 сентября», — говорится в материале.

На опубликованных кадрах видно, как Макрон общается с сотрудником полиции, после чего звонит Трампу и пешком пытается добраться до посольства Франции.

«Прошу прощения, господин президент, в данный момент все перекрыто», — сказал полицейский Макрону.

«Представляете, я сейчас стою на улице, потому что для вас все перекрыто», — заявил французский лидер в разговоре с Трампом.

По данным BMF TV, после нескольких минут ожидания улица была разблокирована, но только для пешеходов, что вынудило Макрона продолжить разговор с американским коллегой прямо посреди улицы. Отмечается, что получасовая пешая прогулка президента Франции порадовала прохожих, так как по пути он фотографировался с желающими.

«„Ты здесь никто“, — как бы говорит полицейский, намекая Макрону, что в США не будут считаться с прохиндеями из Европы. Спустили Эммануэля на землю по пути в ООН. Унизили и подчинили», — пишут комментаторы.

Что Макрон заявил в ООН

Макрон в понедельник, 22 сентября, объявил с трибуны ООН в Нью-Йорке о признании Парижем государства Палестина.

«В соответствии с историческим обязательством моей страны на Ближнем Востоке, за мир между Израилем и палестинцами, Франция сегодня признала государство Палестина», — сказал он.

Президент Франции подчеркнул, что продолжение военной операции Израиля в секторе Газа не имеет оправданий, и призвал остановить боевые действия. По его мнению, израильтянам и палестинцам необходимо возобновить переговоры.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщил, что Израиль в ответ на признание Францией Палестины может ограничить консульские связи с республикой.

Перед Францией Палестину официально признала Великобритания. Аналогичное решение приняли Канада, Австралия и Португалия. Ряд других стран после этого анонсировали планы признать палестинскую государственность.

Эммануэль Макрон выступает на Международной конференции высокого уровня по мирному урегулированию вопроса о Палестине Эммануэль Макрон выступает на Международной конференции высокого уровня по мирному урегулированию вопроса о Палестине Фото: Li Rui/XinHua/Global Look Press

Нидерландский эксперт в области международных отношений Кейс ван дер Пейл считает, что решения европейских стран о признании Палестины продиктованы желанием успокоить собственное население, а также вызвать раздражение у Израиля и США. По его словам, такое действие ничего не значит на практике.

