Стало известно, как Израиль может ответить на признание Францией Палестины

Израиль в ответ на признание Францией Палестины может ограничить консульские связи с республикой, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Там также отметили, что вместо аннексии территорий на Западном берегу Иордана премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху может поспособствовать сокращению палестинской экономики.

Он (Нетаньяху. — NEWS.ru) может ограничить консульские связи с Францией, которая является лидером в борьбе за признание палестинского государства, — говорится в сообщении.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке объявил о признании Парижем государства Палестина. Выступление французского лидера было встречено аплодисментами представителей стран, поддерживающих это решение.

В свою очередь Нетаньяху уже заявил, что Тель-Авив даст жесткий ответ признавшим Палестину странам на следующей неделе. По его словам, государство Палестина «никогда не появится». При этом нидерландский эксперт в области международных отношений Кейс ван дер Пейл заявил, что решения европейских стран о признании Палестины продиктованы желанием успокоить собственное население.