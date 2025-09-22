В Нидерландах объяснили смысл признания Палестины Европой

Решения европейских стран о признании Палестины продиктованы желанием успокоить собственное население, а также вызвать раздражение у Израиля и США, заявил РИА Новости нидерландский эксперт в области международных отношений Кейс ван дер Пейл. По его словам, такое действие ничего не значит на практике.

Заявления о признании Палестины — жест в сторону их собственного народа, потому что люди в Европе потрясены тем, что происходит в Газе. В противном случае это бессмысленный жест, хотя, безусловно, серьезный раздражитель для правительства Нетаньяху. Но это ничего не значит на практике, — считает ван дер Пейл.

Эксперт также предположил, что европейские страны могут таким образом демонстрировать недовольство позицией США, поскольку президент страны Дональд Трамп не поддерживает европейские инициативы по украинскому вопросу. При этом ван дер Пейл подчеркнул, что, несмотря на символические жесты, многие европейские государства продолжают оказывать Израилю военную и экономическую поддержку.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив даст жесткий ответ признавшим Палестину странам на следующей неделе. По его словам, государство Палестина «никогда не появится».