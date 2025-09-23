«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 00:41

Франция третьей в мире официально признала государственность Палестины

Макрон официально объявил о признании Парижем государственности Палестины

Франция, Париж Франция, Париж Фото: TheYachtPhoto/imageBROKER.com/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон на конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке объявил о признании Парижем Государства Палестина. Выступление французского лидера было встречено аплодисментами представителей стран, поддерживающих это решение.

Я заявляю о признании сегодня Францией Государства Палестина, — произнес Макрон.

Он подчеркнул, что продолжение военной операции Израиля в секторе Газа не имеет оправданий, и призвал остановить боевые действия. По мнению президента Франции, это решение откроет путь к возобновлению переговоров между израильтянами и палестинцами.

При этом Франция не была первой в этом вопросе. Изначально данный шаг поддержали власти Канады и Великобритании.

Ранее нидерландский эксперт в области международных отношений Кейс ван дер Пейл заявил, что решения европейских стран о признании Палестины продиктованы желанием успокоить собственное население, а также вызвать раздражение у Израиля и США. По его словам, такое действие ничего не значит на практике.

При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже заявил, что Тель-Авив даст жесткий ответ признавшим Палестину странам на следующей неделе. По его словам, государство Палестина «никогда не появится».

Франция
Палестина
государственность
ООН
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В двух скандинавских странах над режимными объектами заметили дроны
Финансовая пирамида оставила без квартиры звезду Comedy Woman
В Подмосковье на фоне атаки дронов ВСУ пострадали четыре машины
«Без папы стало опустошающе грустно»: сын Краско о его уходе и наследстве
Смерть отца, «Оскар», мнение об СВО: где сейчас Юра Борисов
В 10 регионах России отбили масштабную атаку дронов ВСУ
Гороскоп на 23 сентября: Овна ждет встреча, Скорпиону нельзя упустить шанс
Франция третьей в мире официально признала государственность Палестины
Аэропорт Копенгагена временно прекратил работу
Силы ПВО расправились еще с двумя БПЛА в небе над Москвой
Стал известен обладатель «Золотого мяча»
SHOT: Юра Борисов отменил съемки в США и вернулся в Москву на похороны отца
Имущество СПбГУП может быть изъято
Топ-5 чиновников-коррупционеров. Суммы взяток, за что брали, где они сейчас
Американская журналистка потребовала проверки пола жены Макрона
Итальянский голкипер получил приз имени советского вратаря
В ФРГ раскрыли, что произойдет в случае горячего конфликта с РФ
«О, горе мне!»: Мединский иронично ответил на запрет фильма Гайдая
Российских туристов на Кавказе призвали к порядку
«Хук слева»: озвучено, как РФ и КНР ответили на провокации Польши
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.