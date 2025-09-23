Франция третьей в мире официально признала государственность Палестины

Президент Франции Эммануэль Макрон на конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке объявил о признании Парижем Государства Палестина. Выступление французского лидера было встречено аплодисментами представителей стран, поддерживающих это решение.

Я заявляю о признании сегодня Францией Государства Палестина, — произнес Макрон.

Он подчеркнул, что продолжение военной операции Израиля в секторе Газа не имеет оправданий, и призвал остановить боевые действия. По мнению президента Франции, это решение откроет путь к возобновлению переговоров между израильтянами и палестинцами.

При этом Франция не была первой в этом вопросе. Изначально данный шаг поддержали власти Канады и Великобритании.

Ранее нидерландский эксперт в области международных отношений Кейс ван дер Пейл заявил, что решения европейских стран о признании Палестины продиктованы желанием успокоить собственное население, а также вызвать раздражение у Израиля и США. По его словам, такое действие ничего не значит на практике.

При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже заявил, что Тель-Авив даст жесткий ответ признавшим Палестину странам на следующей неделе. По его словам, государство Палестина «никогда не появится».