23 сентября 2025 в 22:59

Азиатская страна готова признать Палестину при одном условии

Южная Корея признает Палестину при условии двугосударственного решения

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Официальный Сеул готов поддержать государственность Палестины, но только при определенном условии, заявил министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен на заседании Совета Безопасности ООН. Решение будет принято в наиболее благоприятный момент для реализации двугосударственного решения.

Республика Корея решительно настроена на признание палестинской государственности — в тот момент, когда это будет благоприятствовать реализации двугосударственного решения, — подчеркнул дипломат.

Чо Хен также выразил серьезную озабоченность действиями Израиля в секторе Газа. Он призвал к немедленному прекращению огня и освобождению всех заложников.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке объявил о признании Парижем государства Палестина. Выступление европейского лидера было встречено аплодисментами представителей стран, поддерживающих это решение.

В свою очередь премьер Израиля Биньямин Нетаньяху уже заявил, что Тель-Авив даст жесткий ответ признавшим Палестину странам на следующей неделе. По его словам, государство Палестина «никогда не появится».

