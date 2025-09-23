Азиатская страна готова признать Палестину при одном условии

Официальный Сеул готов поддержать государственность Палестины, но только при определенном условии, заявил министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен на заседании Совета Безопасности ООН. Решение будет принято в наиболее благоприятный момент для реализации двугосударственного решения.

Республика Корея решительно настроена на признание палестинской государственности — в тот момент, когда это будет благоприятствовать реализации двугосударственного решения, — подчеркнул дипломат.

Чо Хен также выразил серьезную озабоченность действиями Израиля в секторе Газа. Он призвал к немедленному прекращению огня и освобождению всех заложников.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке объявил о признании Парижем государства Палестина. Выступление европейского лидера было встречено аплодисментами представителей стран, поддерживающих это решение.

В свою очередь премьер Израиля Биньямин Нетаньяху уже заявил, что Тель-Авив даст жесткий ответ признавшим Палестину странам на следующей неделе. По его словам, государство Палестина «никогда не появится».