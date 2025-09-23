Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 12:28

Макрона «задержала» полиция в США

Полиция Нью-Йорка остановила кортеж Макрона из-за Трампа

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: PsnewZ/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон оказался заблокирован на улице Нью-Йорка из-за перекрытия дорог для кортежа президента США Дональда Трампа, сообщает BFM TV. Сотрудник полиции при этом принес извинения лидеру республики. Инцидент произошел после выступления французского лидера в штаб-квартире ООН, где он объявил о признании Францией Государства Палестина.

Прошу прощения, господин президент, в данный момент все перекрыто, — сказал полицейский Макрону.

Президент Франции был вынужден позвонить Трампу для урегулирования ситуации. После первого звонка улицу освободили только для пешеходов, что вынудило французского президента совершить повторный звонок американскому коллеге для полного разрешения инцидента.

Ранее президент Франции вступил в заочную дискуссию с американским лидером по вопросу импорта российских энергоносителей в Европу. Европейский политик охарактеризовал текущие объемы поставок как «очень незначительные», пытаясь оспорить призывы республиканца к дальнейшему сокращению зависимости. Макрон подчеркнул, что Европейский союз уже достиг существенного прогресса в этом направлении.

Эммануэль Макрон
Дональд Трамп
США
Нью-Йорк
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликовано видео матери и малолетнего сына под воздействием наркотиков
«Самое позднее в истории»: москвичей предупредили о предстоящей погоде
Путин выбрал кандидата на пост замглавы Счетной палаты
Жители Новосибирской области отказались пускать детей в ветхую школу
«Я стою на улице»: Макрона задержала полиция в Нью-Йорке. Что известно?
Еще пять европейских стран признали Палестину
Военкор объяснил важность освобождения Переездного в ДНР
Сати Казанова показала редкие фото дочери
«История не случайная»: в Госдуме объяснили «задержание» Макрона в США
Рой дронов над Москвой, чип БПЛА в голове: как ВСУ атакуют РФ 23 сентября
Генерал ответил, с какой территории ВСУ массово обстреливают Белгородчину
Врач предупредила, чем грозит резкое похолодание в сентябре
Появились кадры освобождения ВС России села в ДНР
«Аборты сократили до нуля»: губернатор Филимонов о льготах семьям и ЖКХ
50 раз ударил головой б руль: бывший муж чуть не убил многодетную мать
Раскрыта тактика успешного освобождения Переездного
Стало известно, за что главу «Облкоммунэнерго» задержали в Екатеринбурге
Магнитные бури сегодня, 23 сентября: что завтра, головная боль, слабость
Объем утекших данных россиян вырос в четыре раза за год
В Кремле назвали ситуацию в ЛНР непростой
Дальше
Самое популярное
Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Аджика из кабачков: необычная версия традиционной закуски
Семья и жизнь

Аджика из кабачков: необычная версия традиционной закуски

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.