Макрона «задержала» полиция в США

Президент Франции Эммануэль Макрон оказался заблокирован на улице Нью-Йорка из-за перекрытия дорог для кортежа президента США Дональда Трампа, сообщает BFM TV. Сотрудник полиции при этом принес извинения лидеру республики. Инцидент произошел после выступления французского лидера в штаб-квартире ООН, где он объявил о признании Францией Государства Палестина.

Прошу прощения, господин президент, в данный момент все перекрыто, — сказал полицейский Макрону.

Президент Франции был вынужден позвонить Трампу для урегулирования ситуации. После первого звонка улицу освободили только для пешеходов, что вынудило французского президента совершить повторный звонок американскому коллеге для полного разрешения инцидента.

Ранее президент Франции вступил в заочную дискуссию с американским лидером по вопросу импорта российских энергоносителей в Европу. Европейский политик охарактеризовал текущие объемы поставок как «очень незначительные», пытаясь оспорить призывы республиканца к дальнейшему сокращению зависимости. Макрон подчеркнул, что Европейский союз уже достиг существенного прогресса в этом направлении.