Доллар взлетит выше 100 рублей? Курсы валют 23 сентября, что с евро и юанем

Доллар взлетит выше 100 рублей? Курсы валют 23 сентября, что с евро и юанем

Эксперты оценили перспективы пары USD/RUB. Действительно ли доллар взлетит выше 100 рублей, когда это произойдет, каковы курсы валют сегодня, 23 сентября, что с евро и юанем?

Каков курс доллара сегодня, 23 сентября

Центральный банк России установил официальный курс доллара на вторник, 23 сентября, на уровне 84,0186 рубля. Доллар подорожал на 42,82 копейки на фоне прежнего курса — 83,5904 рубля.

На международном валютном рынке Forex доллар торгуется в районе 83,4438 рубля, теряя 0,1767 (0,21%), на 12:05 мск, следует из данных сайта Investing.com.

Что с евро и юанем во вторник, 23 сентября

Актуальный курс евро по ЦБ составляет 98,9638 рубля — валюта прибавила 7,93 копейки в сравнении с прежней установкой регулятора в размере 98,8845 рубля. На Forex евро уходит за 98,41 рубля, демонстрируя падение в размере 0,279 (0,28%), на 12:08 мск.

Центробанк установил курс юаня на вторник, 23 сентября, на уровне 11,7292 рубля. Днем ранее валюта стояла на отметке 11,706 рубля. Таким образом, «китаец» прибавил 2,32 копейки. На Forex валюта продается за 11,707 рубля, теряя 0,0142 (0,12%), на 12:10 мск.

Когда доллар взлетит выше 100 рублей, прогнозы

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин заявил NEWS.ru, что курс доллара вернется к трехзначным значениям не ранее начала следующего года.

«У нас нет сомнений в том, что американская валюта опять вернется к уровню закрытия 2024 года — 110 рублей. Вопрос только в сроках: либо это произойдет к середине, либо в конце следующего года», — заявил Потавин.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По его словам, в 2025 году курс доллара может постепенно восстановиться до 90–93 рублей. Если объемы продажи валюты из ФНБ будут постепенно сокращаться, а спрос на нее на внутреннем рынке расти (импортеры могут нарастить закупки товаров за рубежом перед Новым годом), то ближе к концу года возможен рост доллара до 93–95 рублей, считает аналитик.

Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Эльмира Асяева отметила, что недавний рост рубля носит временный характер. Позитивная динамика обусловлена решениями ЦБ и конъюнктурой на сырьевых рынках, однако в скором времени ее сменит ослабление, из-за чего курс доллара может достичь 105 рублей, считает эксперт.

Асяева объяснила, что «остаточное» укрепление российской валюты после сентябрьского обвала поддержали решение Банка России по ключевой ставке и стабилизация цен на нефть и газ. При этом уже в октябре на первый план выйдут долгосрочные негативные факторы.

Среди них эксперт выделила структурные дисбалансы в экономике, высокие инфляционные ожидания и геополитические риски. Дополнительное давление окажет и сезонный рост спроса на валюту со стороны импортеров. Важную роль сыграет и обсуждение параметров будущего бюджета. При этом Асяева отметила возможности УБ активно воздействовать на валютный рынок.

«Ведь повышение ключевой ставки и валютные интервенции в течении последних двух лет создали условия для сдерживания курса валюты», — заключила эксперт.

Основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров предположил, что курс доллара уже скоро достигнет трехзначных чисел.

«Фактически рынок близок к психологической отметке, и резкий скачок возможен на фоне сочетания бюджетных выплат и слабого экспорта. Мы можем увидеть курс выше 100 рублей за доллар в ближайшие недели», — подчеркнул он.

Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в беседе с NEWS.ru допустил, что доллар поднимется выше 100 рублей до конца декабря.

«Ослабление нацвалюты, которое мы наблюдаем сейчас, укладывается в коридор 77,5–105 рублей за доллар, обозначившийся в начале года. Если давление со стороны внутренних и внешних факторов усилится, движение к верхней границе диапазона вполне возможно до конца 2025 года», — сказал он.

Читайте также:

Наступление ВС России на Харьков 23 сентября: «огненный ад» ВСУ, Купянск

Погода в Москве во вторник, 23 сентября: когда температура упадет до нуля?

Ситуация в аэропортах РФ 23 сентября: что в Шереметьево, атака БПЛА