Стало известно, когда цена за доллар взлетит выше 100 рублей

Курс доллара вернется к трехзначным значениям не ранее начала следующего года, заявил NEWS.ru аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. По его словам, американская валюта способна подорожать до 110 рублей. Это может произойти либо в середине, либо в конце 2026 года, считает эксперт.

Курс доллара вновь окажется на трехзначной отметке к рублю в начале 2026 года. У нас нет сомнений в том, что американская валюта опять вернется к уровню закрытия 2024 года — 110 рублей. Вопрос только в сроках: либо это произойдет к середине, либо в конце следующего года, — сказал Потавин.

По его словам, в 2025 году курс доллара может постепенно восстановиться до 90-93 рублей. Если объемы продажи валюты из ФНБ будут постепенно сокращаться, а спрос на нее на внутреннем рынке расти (импортеры могут нарастить закупки товаров за рубежом перед Новым годом), то ближе к концу года возможен рост доллара до 93-95 рублей, считает аналитик.

Ранее доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Эльмира Асяева заявила, что недавний рост рубля носит временный характер. По ее словам, позитивная динамика обусловлена решениями ЦБ и конъюнктурой на сырьевых рынках, однако в скором времени ее сменит ослабление, из-за чего курс доллара может достичь 105 рублей.

