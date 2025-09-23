Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 11:52

Погода в Москве во вторник, 23 сентября: когда температура упадет до нуля?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва находится на пути холодного фронта, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Какая погода в столице сегодня, 23 сентября, что прогнозируют в Санкт-Петербурге? Когда температура упадет до нуля, правда ли, что тепла больше не будет?

Какая погода в Москве сегодня, 23 сентября

По информации Леуса, сегодня условия погоды в столичном регионе будут формироваться под влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта. Будет облачно, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди и резко снизится температура.

«Температура воздуха — плюс 16–18 градусов, по области — плюс 13–18 градусов, на востоке и юге — до плюс 19–24 градусов. Ветер северо-западный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 747 мм рт. ст., что около нормы», — написал Леус.

Коллега Леуса Евгений Тишковец сообщил, что в Москве по-настоящему началась осень.

«После вчерашнего июльского тепла сегодня начинается осень и погружение в октябрь!» — написал синоптик.

Холодно будет в течение всей текущей недели. По данным Тишковца, в среду, 24 сентября, в тылу циклона будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ночью — плюс 5–8 градусов, днем — около плюс 10 градусов.

В четверг, 25 сентября, в холодном тылу циклона пройдут кратковременные осадки, в ночное время, когда температура понизится до плюс 1–4 градусов, к дождю может примешиваться слабый мокрый снег, который сразу же будет таять. В дневные часы — плюс 8–11 градусов.

В пятницу, 26 сентября, благодаря восточному крылу антициклона ненадолго распогодится, утром — плюс 2–5 градусов, после полудня — плюс 11–14 градусов. В выходные примерно столько же, погода немного ухудшится, не выше плюс 12–13 градусов.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Однако тепло обещает вернуться. По словам Тишковца, на следующей неделе, начиная с понедельника, с 29 сентября, на просторы Русской равнины выйдет обширный скандинавский антициклон, который задержится на 5–7 суток.

«В Москве и Центральной России будет много солнца и никаких осадков. Ветер — практически штилевой. По ночам, в условиях малооблачной погоды, воздух будет остывать до плюс 3–8 градусов, днем потеплеет до плюс 13–18 градусов. Настоящее старое бабье лето и золотая осень!» — заявил синоптик.

По долгосрочному прогнозу сервиса «Яндекс. Погода», до нуля температура должна упасть к концу октября.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 23 сентября

Как пишет Леус, сегодня Санкт-Петербург будет под влиянием тыловой части циклона, центр которого в середине дня переместится в южную часть акватории Баренцева моря. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, а дневная температура ожидается на 2–3 градуса ниже климатической нормы.

Температура воздуха в городе составит плюс 11–13 градусов, в Ленинградской области — плюс 9–14 градусов. Ветер западный 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

В среду местами кратковременные дожди, ночью — плюс 4–6 градусов, днем — плюс 9–11 градусов.

Анастасия Яланская
А. Яланская
