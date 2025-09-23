SHOT: Юра Борисов отменил съемки в США и вернулся в Москву на похороны отца

У известного российского актера, номинанта на премию «Оскар», артиста Юры Борисова умер отец, пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники. Сообщается, что он отменил все съемки и экстренно вернулся в Россию.

По данным канала, отец Борисова в последние годы тяжело болел. Ему было диагностировано онкологическое заболевание. На днях мужчина скончался в больнице. Похороны и кремация состоялись в Балашихе 22 сентября. На траурной церемонии присутствовали только ближайшие родственники, отметил SHOT.

