23 сентября 2025 в 00:15

SHOT: Юра Борисов отменил съемки в США и вернулся в Москву на похороны отца

У известного российского актера, номинанта на премию «Оскар», артиста Юры Борисова умер отец, пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники. Сообщается, что он отменил все съемки и экстренно вернулся в Россию.

По данным канала, отец Борисова в последние годы тяжело болел. Ему было диагностировано онкологическое заболевание. На днях мужчина скончался в больнице. Похороны и кремация состоялись в Балашихе 22 сентября. На траурной церемонии присутствовали только ближайшие родственники, отметил SHOT.

Ранее заслуженный артист России Леонид Агутин сообщил о смерти матери, которой было 85 лет. Женщина ушла из жизни накануне у себя дома. Отмечается, что у нее было много заболеваний, среди которых болезнь Паркинсона. По словам Агутина, он знал, что когда-нибудь это неизбежно произойдет, но «не верил».

До этого Российский рэпер ХХОС (Константин Лопатин) сообщил о смерти своей двухмесячной дочери Дианы. Артист опубликовал серию эмоциональных постов, в которых выразил свое горе. По словам музыканта, врачи предполагают, что причиной трагедии мог стать неизвестный скрытый вирус.

