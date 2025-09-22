«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 16:48

Российский рэпер рассказал о постигшей его семью трагедии

Рэпер ХХОС сообщил о смерти двухмесячной дочери

Российский рэпер ХХОС (Константин Лопатин) в своем Telegram-канале сообщил о смерти своей двухмесячной дочери Дианы. Артист опубликовал серию эмоциональных постов, в которых выразил свое горе.

По словам музыканта, врачи предполагают, что причиной трагедии мог стать неизвестный скрытый вирус. Соответствующие анализы были назначены на 23 сентября, но девочка не дожила до этой даты.

В одном из обращений Лопатин написал пронзительные слова, обращенные к умершей дочери, назвав ее ангелом и двумя самыми счастливыми месяцами своей жизни. Он также попросил поклонников поддержать его супругу в этой тяжелой ситуации.

Я всегда буду с тобой, Дианочка. Я всегда буду с тобой. И даже если я попаду в ад, улыбка твоя поможет мне там продержаться. Прости, что мы были вместе так мало. Прости меня, — написал рэпер.

Поклонники артиста активно оставляют слова соболезнования и поддержки в комментариях к его публикациям. Сам ХХОС, судя по опубликованным постам, находится в тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, что в 53 года скончался фронтмен шведской мелодик-дэт-метал-группы At the Gates Томас Линдберг. Музыкант, также известный как Томпа и Goatspell, долгое время боролся с раком полости рта и нёба и проходил лечение, включая удаление части нёба и лучевую терапию.

