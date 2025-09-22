«Интервидение-2025»
«На пути в мир для самых лучших людей»: Агутин сообщил о смерти матери

Мать Агутина ушла из жизни в возрасте 85 лет

Леонид Агутин Леонид Агутин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Заслуженный артист России Леонид Агутин в своем Telegram-канале сообщил о смерти матери, которой было 85 лет. Женщина ушла из жизни накануне у себя дома. Отмечается, что у нее было много заболеваний, среди которых болезнь Паркинсона. По словам Агутина, он знал, что когда-нибудь это неизбежно произойдет, но «не верил».

Я люблю тебя, мам! Вот как тогда, маленький, целовал тебя перед сном — вот так и люблю. Я знаю: ты сейчас на пути в мир для самых лучших людей. В это я верю. Прощай, — написал исполнитель.

Пользователи Сети выразили соболезнования Агутину и пожелали ему сил пережить потерю самого близкого человека. Людмила Агутина всю жизнь работала в образовательной сфере, сначала учителем начальных классов, а после — завучем. Ее первенец Леонид родился в первом браке с музыкантом Николаем Агутиным. Когда будущему певцу исполнилось 14 лет, родители развелись.

Ранее Агутин, который в этом году отметил 57-летие, признался, что страдает «отсутствием времени и ментального отдыха». При этом он подчеркнул, что считает себя счастливым человеком и продолжает любить, творить и переживать, а также находит жизнь «удивительно многообразной и увлекательной».

