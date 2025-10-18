Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 16:05

Агутин сравнил ИИ в искусстве с консервами

Певец Агутин заявил, что ИИ не угрожает искусству

Леонид Агутин Леонид Агутин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Искусственный интеллект не представляет угрозы для искусства, а способствует его сохранению, хотя и лишает творчество естественности, заявил заслуженный артист России Леонид Агутин в комментарии ТАСС. Музыкант провел аналогию между ИИ и консервированными продуктами, которые уступают свежим, но дольше хранятся.

Вы замораживаете, храните продукты в холодном погребе, но они хранятся не так долго, как вам бы хотелось. Потом приходят технологии, появляется консервирование. Вы их можете дольше сохранить, но вы едите консервы. То есть это и хорошо, и плохо, — пояснил Агутин.

Артист отметил, что современные технологии обработки голоса помогают как начинающим, так и опытным исполнителям, но аналоговое звучание ушло в прошлое. По его мнению, если с чем-то невозможно бороться, нужно это возглавить и попытаться сделать это наилучшим образом.

Ранее худрук Театра на Покровке Дмитрий Бикбаев заявил, что искусственный интеллект не сможет заменить живого актера на сцене, поскольку театр как живой вид искусства существует только в момент эмоционального контакта между человеком на сцене и зрителем в зале.

Леонид Агутин
певцы
нейросети
искусство
