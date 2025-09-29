Агутин вышел на публику после семейной трагедии

Певец Леонид Агутин впервые появился на сцене после смерти матери, сообщает Super.ru. Выступление музыканта состоялось в рамках турнира по спортивным танцам Midnight ball.
Артист представил несколько своих известных композиций. Однако певец позже воздержался от общения с представителями СМИ.
Ранее заслуженный артист России сообщил в своем Telegram-канале о кончине матери. Людмиле Агутиной было 85 лет, она скончалась дома. По словам артиста, у женщины было множество заболеваний, включая болезнь Паркинсона. Агутин отметил, что, хотя понимал неизбежность этого события, внутренне не мог в него поверить.
Пресс-секретарь певца Ольга Борхес-Яровая в комментарии NEWS.ru еще до похорон говорила, что церемония прощания с Людмилой Агутиной пройдет в закрытом формате. На траурное мероприятие, с ее слов, были приглашены исключительно близкие родственники и друзья семьи.
До этого стало известно о смерти заслуженного артиста Кубани Георгия Хадышьяна на 66-м году жизни. Как сообщила помощник заведующего художественно-постановочной частью театра Татьяна Шкодина, причиной летального исхода стал инсульт.