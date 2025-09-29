Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 17:46

Агутин вышел на публику после семейной трагедии

Агутин вышел на сцену впервые после смерти своей матери

Леонид Агутин Леонид Агутин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певец Леонид Агутин впервые появился на сцене после смерти матери, сообщает Super.ru. Выступление музыканта состоялось в рамках турнира по спортивным танцам Midnight ball.

Артист представил несколько своих известных композиций. Однако певец позже воздержался от общения с представителями СМИ.

Ранее заслуженный артист России сообщил в своем Telegram-канале о кончине матери. Людмиле Агутиной было 85 лет, она скончалась дома. По словам артиста, у женщины было множество заболеваний, включая болезнь Паркинсона. Агутин отметил, что, хотя понимал неизбежность этого события, внутренне не мог в него поверить.

Пресс-секретарь певца Ольга Борхес-Яровая в комментарии NEWS.ru еще до похорон говорила, что церемония прощания с Людмилой Агутиной пройдет в закрытом формате. На траурное мероприятие, с ее слов, были приглашены исключительно близкие родственники и друзья семьи.

До этого стало известно о смерти заслуженного артиста Кубани Георгия Хадышьяна на 66-м году жизни. Как сообщила помощник заведующего художественно-постановочной частью театра Татьяна Шкодина, причиной летального исхода стал инсульт.

Леонид Агутин
смерти
матери
шоу-бизнес
