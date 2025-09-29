Агутин вышел на публику после семейной трагедии Агутин вышел на сцену впервые после смерти своей матери

Певец Леонид Агутин впервые появился на сцене после смерти матери, сообщает Super.ru. Выступление музыканта состоялось в рамках турнира по спортивным танцам Midnight ball.

Артист представил несколько своих известных композиций. Однако певец позже воздержался от общения с представителями СМИ.

Ранее заслуженный артист России сообщил в своем Telegram-канале о кончине матери. Людмиле Агутиной было 85 лет, она скончалась дома. По словам артиста, у женщины было множество заболеваний, включая болезнь Паркинсона. Агутин отметил, что, хотя понимал неизбежность этого события, внутренне не мог в него поверить.

Пресс-секретарь певца Ольга Борхес-Яровая в комментарии NEWS.ru еще до похорон говорила, что церемония прощания с Людмилой Агутиной пройдет в закрытом формате. На траурное мероприятие, с ее слов, были приглашены исключительно близкие родственники и друзья семьи.

До этого стало известно о смерти заслуженного артиста Кубани Георгия Хадышьяна на 66-м году жизни. Как сообщила помощник заведующего художественно-постановочной частью театра Татьяна Шкодина, причиной летального исхода стал инсульт.