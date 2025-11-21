Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 14:50

Песков ответил на вопрос о мирном плане Трампа по Украине

Песков: Россия сохраняет приверженность договоренностям в Анкоридже

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Россия сохраняет приверженность договоренностям, достигнутым президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля, комментируя новый американский план по Украине из 28 пунктов, подчеркнул, что российская позиция по мирному урегулированию остается неизменной, передает ТАСС.

Российская сторона остается на платформе тех обсуждений, которые состоялись в Анкоридже, — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России сообщил о сохранении Москвой полной открытости к переговорному процессу по урегулированию украинского кризиса. Песков подтвердил настрой РФ на конструктивный диалог по данному вопросу.

Кроме того, Песков заявил, что результативные действия российской армии в зоне СВО должны побудить украинского главу Владимира Зеленского к скорейшим переговорам. Представитель Кремля также отметил опасность и бесперспективность дальнейшего продолжения боевых действий для Киева.

Дмитрий Песков
Россия
США
Владимир Путин
Дональд Трамп
Украина
договоренности
Анкоридж
Аляска
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Финконсультант дал советы, как сэкономить на покупке рыбы
В ИЗМИРАН рассказали, окажет ли протуберанец воздействие на Землю
«Петербург — идеальное место»: ММФ БРИКС предложили «приземлить» в России
«Настоятельно призываем»: Венгрия попросила Европу не саботировать план США
Мужчина обнаружил утраченную гравюру Рембрандта в необычном месте
Названы страны, в сотрудничестве с которыми заинтересован Казахстан
Хабиб сделал Дурову неожиданное предложение
В Росрыболовстве предупредили о поддельной китайской икре
Бизнесмен сядет в тюрьму за мошенничество на 62 млн рублей
Пассажирка умерла после падения в трамвае
В Госдуме призвали маркировать один вид шоколадных конфет
Топ-5 тенденций в домашнем текстиле сезона
Российская армия может обзавестись плавучими «Искандерами»
В России построят город будущего с зеленой энергетикой
Поймали случайно? Как взяли «богородского маньяка», сколько жертв
Врач рассказал, какая поза во время сна может приводить к морщинам на лице
У самолета с Ургантом и Гудковым возникли проблемы в воздухе
«Как собираемость?»: Путин вмешался в ситуацию с налогами в России
Шаляпин рассказал об отношениях со своей матерью
В Госдуме заговорили о Нюрнбергском процессе после новых угроз Британии
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.