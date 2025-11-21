Песков ответил на вопрос о мирном плане Трампа по Украине

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске

Россия сохраняет приверженность договоренностям, достигнутым президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля, комментируя новый американский план по Украине из 28 пунктов, подчеркнул, что российская позиция по мирному урегулированию остается неизменной, передает ТАСС.

Российская сторона остается на платформе тех обсуждений, которые состоялись в Анкоридже, — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России сообщил о сохранении Москвой полной открытости к переговорному процессу по урегулированию украинского кризиса. Песков подтвердил настрой РФ на конструктивный диалог по данному вопросу.

Кроме того, Песков заявил, что результативные действия российской армии в зоне СВО должны побудить украинского главу Владимира Зеленского к скорейшим переговорам. Представитель Кремля также отметил опасность и бесперспективность дальнейшего продолжения боевых действий для Киева.